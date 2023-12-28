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聊天機器人涉侵犯版權 紐時告微軟、OpenAI

聯合報／ 國際中心／綜合報導
紐約時報27日控告微軟和ChatGPT開發商OpenAI，侵害著作權。 美聯社
紐約時報27日控告微軟和ChatGPT開發商OpenAI，侵害著作權。 美聯社

紐約時報控告微軟和OpenAI涉嫌侵犯版權，引發一場關於生成式人工智慧技術的法律爭端。華爾街日報說，此案將對新聞出版業未來產生深遠影響。

紐約時報在廿七日提出的訴狀中表示，這兩家科技公司在未經許可情況下利用紐時內容來創建人工智慧產品，包括OpenAI的聊天機器人ChatGPT和微軟的Copilot。

訴狀稱，這些工具接受數百萬條紐時報導內容的訓練，並用這些資料為用戶提供答案。

該訴訟為科技公司和媒體關於網路經濟之爭開闢新戰線，讓新聞業要角與人工智慧技術先驅對立。紐時表示，先前和科技公司進行了數月商業談判，但未能達成協議。

紐時表示，相信自己是OpenAI和微軟人工智慧產品資訊的最大來源之一。訴狀稱，這些人工智慧工具轉移了原本會流向紐約時報網路資產的流量，剝奪了紐時的廣告、授權和訂閱收入。

紐時要求法院阻止科技公司使用其內容，銷毀相關資料並尋求損害賠償。OpenAI和微軟尚未對此置評。

紐約時報 OpenAI 網路

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