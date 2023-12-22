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美元走貶 觸及一周最低 日圓繼續升值

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
由於美國第3季國內生產毛額（GDP）終值下修，強化市場對聯準會明年降息的押注。示意圖／路透社
由於美國第3季國內生產毛額（GDP）終值下修，強化市場對聯準會明年降息的押注。示意圖／路透社

美元兌一籃子貨幣周四（21日）觸及一周最低，由於美國第3季國內生產毛額（GDP）終值下修，強化市場對聯準會明年降息的押注。

美元指數下跌0.63%至101.76，創下一周以來的最低。

美元兌日圓貶值1%至142.12日圓。日本政府周四略微上調本年度的經濟成長預估。

歐元兌美元升值0.63%至1.1011美元。

周四稍早的數據顯示，美國第3季年化後季增率下修為4.9%，前值為5.2%。第3季GDP中的消費者支出下修至誠漲3.1%，前值為成長3.6%。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：「GDP數據並沒有什麼幫助，成長比我們之前的想像要低一點。」「市場正在重新考慮未來一年的降息預期有多激進。美元已經普遍走軟......所以我認為我們大致上只是小幅波動而已。」

投資人正在等待周五的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數。如果11月的PCE物價指數月比上升0.1%，那麼六個月的年化通膨率將降至2.1%，幾乎達到聯準會的2%的目標。

英鎊兌美元周四升值0.4%，報1.2689美元。此前一天，英鎊兌美元錄得兩個月來的最大跌幅，原因是英國公布的10月通膨率低於預期，年通膨率降至3.9%，創下兩年來的新低。交易人士預期英國央行最快將於明年5月降息。

一些分析師表示，在交易清淡的情況下，月底的再平衡可能在短期內對美元構成壓力。加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「12月美國股市表現亮眼，這顯示月底被動避險再平衡資金流將對美元不利。」

比特幣報43,791美元，上漲0.29%。

美國 通膨 指數

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