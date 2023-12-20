日央行決議維持負利率

日本銀行（央行）周二開會一致決議維持全世界目前絕無僅見的負利率政策，且未透露明年可能自此政策退場的任何指引。外電認為，日銀總裁植田和男顯然有意尋求更多證據，來確認工資成長會轉化為持續通膨，最後選擇不給市場帶來任何意外。不過，這次按兵不動無法打壓市場認為日銀遲早會升息的猜測，四月是最有可能的時間點。

日銀結束為期兩天的會議，決議將短期利率維持在負百分之○點一，並保持殖利率曲線管控參考上限在百分之一。政策前瞻指引也保持不變，完全未對日後升息有任何暗示。

日本銀行指出通膨預期微幅上升，因此要繼續耐心保持貨幣寬鬆政策；也略為保守地微調對消費者支出和企業投資的評估，宣稱個人消費繼續「微幅」增加，刪除原本「穩定」一詞。彭博經濟研究經濟學家表示，「我們預料植田不會表態日銀急於結束殖利率曲線管控和負利率。但他可能會試著進一步為明年的平穩過度打下基礎」。

相較日本的保守態度，美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）接受華爾街日報訪問時表示，由於今年通膨狀況改善，聯準會二○二四年降息是合宜的。

明年對聯準會利率決策擁有投票權的戴利表示，她上周對利率和通膨的展望與十九位聯準會官員的預測中值「非常接近」，他們之中大多數人都認為明年至少降息三次，因通膨下降速度比預期快。

台灣部分，中華經濟研究院昨日發布「二○二三下半年台灣採購經理人營運展望調查」，中經院院長葉俊顯形容，製造業普遍認為二○二四年營運展望將較今年佳，呈「兔打底、龍前行」態勢。國發會副主委高仙桂也說明年國際經濟、產業發展、經濟成長動能三面向，都將呈現正向翻轉。

高仙桂指出，就國際情勢來說，十二月美國聯準會（Fed）釋放出自二○二二年三月開始為了抑制高通膨的暴力式升息已告一段落，若明年主要國家通膨仍向下變動，就會展開降息循環。