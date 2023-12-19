蘋果在美停售2款最新智慧手表 牽涉血氧感測專利糾紛

蘋果公司將在美國停止銷售最新的兩款智慧手表，原因是牽涉到血氧感測專利糾紛，這使得蘋果部分最暢銷產品必須在年終節慶銷售旺季下架停售。

蘋果18日宣布，Apple Watch Series 9和Ultra 2將於12月21日在網路上暫停銷售，實體零售店則從平安夜開始停售。該公司說，已經出售給客戶的手表不會受到影響，不帶血氧功能的SE型號也仍在銷售中。

這次的停售決定，是蘋果為一項即將來臨、針對配備血氧感測器的Apple Watch銷售禁令做預防性準備。蘋果從2020年首次在智慧手表產品中配備血氧感測功能，而Masimo公司表示這是自家的發明。

美國國際貿易委員會（ITC）10月裁定蘋果侵害Masimo的專利，必須停止銷售這些侵權產品。這些專利涉及手表如何計算一個人的血氧濃度。

這項裁決正在歷經總統審查階段。 蘋果表示：「雖然審查評估期要到12月25日才會結束，蘋果正為維持原定裁決的情況預做準備」。

健康功能已成為Apple Watch日益重要的賣點，這使得蘋果與醫療設備製造商展開競爭。Masimo銷售一系列健康監測技術。

Masimo在聲明中表示，這項禁令「顯示即使是全世界最強大的公司也必須遵守法律」，「ITC發現蘋果偷了Masimo有登記專利、衡量血氧的脈搏血氧測量技術，ITC採取徹底的法律程序，其專家判斷必須重視此事、保護智慧財產權和維持美國專利制度的公信力」。

Series 9和Ultra 2型號占蘋果手表銷量的絕大部分。蘋果未透露這些產品賺進多少營收，但手表是蘋果公司可穿戴、家用和配件業務的核心產品，這塊業務年營收超過400億美元。

根據分析師估計，在9月底止的2023年度，光是Apple Watch就讓蘋果賺進約170億美元。

暫停銷售還將影響一些較舊的Apple Watch型號，包括Series 8。血氧功能最早出現在Apple Watch Series 6上。

停售部分Apple Watch的消息一度讓蘋果股價18日盤中大跌1.6%，收盤下跌0.85%至每股195.89美元，從上周創新高回落；Masimo股價收盤上漲3.16%至每股115.22美元。

拜登政府一位官員表示，審查已交給美國貿易代表戴琪，她正在審慎考量糾紛中的所有因素。蘋果一名發言人說，ITC的裁定有誤，應該被推翻。蘋果計劃對這項裁定上訴。