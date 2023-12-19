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亞洲家族辦公室 投資變保守

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

亞洲的家族辦公室以往風險胃納都遠大於其他國家，但最新調查顯示，這種傾向可能正在改變。

CNBC報導，據花旗私人銀行第3季的全球調查，全球的家族理財辦公室都正將資金轉入風險資產，但亞洲的家族辦公室卻成了唯一例外。

花旗全球主管霍夫曼表示，亞洲家族辦公室今年上半年配置在較高風險資產上的資金，遠多於低風險資產，「這使它們此刻較難再增加風險」。他表示，亞洲家族辦公室持有的資產，有44%是上市和未上市股票，30%至33%是現金和固定收入資產，這與美國、歐洲或拉丁美洲的家族辦公室有很大差異。

花旗表示，亞洲家族辦公室的風險胃納之所以相對龐大有幾個理由，包括歷史低點的利率環境和對中國大陸疫後復甦的押注，雖然後來後者已不成立。

大陸經濟可能放緩和供應鏈中斷，已對亞洲家族辦公室的資產組合配置造成很大影響。

另一個因素是，亞洲股市今年來的下滑程度比美國或歐洲嚴重。

香港恆生指數今年來大跌約15%，滬深300指數同期也跌逾13%，兩者均是今年來表現最差的亞洲主要指數之一。

同一時間，美國標普500指數今年來大漲23%，歐洲Stoxx 600指數也漲逾12%。

根據KPMG和家族辦公室顧問公司Agreus的報告，全球家族辦公室僅9%在亞洲設有據點。

新加坡是全球家族辦公室在亞洲的最主要基地，今年至今約有59%在新加坡設有亞洲總部，約14%設在香港、13%設在印度，其餘則設在馬來西亞、泰國和巴基斯坦。新加坡積極主動的監管立場和吸引人的稅率，使其成為富人的首選。

該國也被視為用來接觸亞洲其他投資機會的戰略據點，以及多元化投資組合。

Agreus共同創辦人穆罕默德表示：「新加坡金管局（MAS）做為監管機關非常積極主動，這是一件好事」。

風險 資產 恆生指數

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