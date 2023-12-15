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英特爾新人工智慧晶片 多家個人電腦商採用

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
季辛格在談到個人電腦上的人工智慧時表示「這將成為來年的明星」。美聯社
季辛格在談到個人電腦上的人工智慧時表示「這將成為來年的明星」。美聯社

晶片供應商英特爾今日在紐約記者會上表示，數十家個人電腦（PC）製造商正使用它最新的人工智慧（AI）晶片。英特爾與其客戶目前正試圖吸引消費者升級電腦，以適應聊天機器人新時代的來臨。

路透社報導，英特爾（Intel）在記者會上表示，戴爾科技（Dell Technologies）、微軟（Microsoft）、聯想集團（Lenovo Group）等公司的筆記型電腦將採用其新晶片，這些筆記型電腦今天起在美國百思買（Best Buy），及中國京東、澳洲Harvey Norman等全球零售點開賣。

此一消息傳出後，英特爾的股價上漲3.6%。

英特爾的中央處理器（CPU）長期以來一直是大多數個人電腦的大腦，但代號Meteor Lake的新晶片是英特爾首款包含「神經處理單元」（NPU）的晶片，專門處理人工智慧工作。

英特爾向消費者和企業宣傳之際，正努力擺脫疫情後個人電腦買氣低迷的狀態。2020年為在家工作將電腦升級的買家，幾乎沒有理由購買新設備。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾相信比起雲端資料中心，其晶片提供的人工智慧服務會更便宜、快速、隱密。

季辛格在談到個人電腦上的人工智慧時說，「這將成為來年的明星」，「你為未來的每個人、每次使用機會、不同地點正釋放出這種力量。」

英特爾9月在新晶片展示中提供了一些人工智慧工作範例，希望能激發人們興趣，例如無需將數據發送給第三方雲端供應商，即可轉錄語音訊息，或是生成一首流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）風格的歌曲。

英特爾今天還展示名為Gaudi 3晶片的第一個工作版本，希望能在資料中心人工智慧市場對輝達（Nvidia）構成挑戰。

在家工作 消費者 記者會

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