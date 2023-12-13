比起降息 Fed按兵不動更有利於股市

在利率上升的情況下，投資人於2023年向貨幣市場基金注入了創紀錄的1.4兆美元，希望從現金中賺取約5%的收益。但貝萊德（BlackRock）表示，現在可能是結束這種情況的時候了。

各界普遍預料，聯準會在美東13日下午將宣布按兵不動、維持基準利率不變。但市場大致押注美國央行下次採取利率行動時，很可能會降息。

這種情境意味著聯準會在升息及降息周期之間的「暫停期」已經開始。根據貝萊德美國iShares投資策略主管查德胡瑞（Gargi Chaudhuri）的研究，在暫停期，投資人應持有股票，而非從貨幣市場基金中收取現金利息。

查德胡瑞說：「這可能是投資人退出現金的好時機。」她分析了標普500指數在上次升息前六個月、暫停期，以及首次降息後六個月的回報率。分析並顯示，在這三者中，股票在暫停期間的平均年報酬率最高。

她說：「在這段暫停時期進行投資非常重要。」「這有點急迫，因為我們最終認為，到2024年下半年，聯準會將開始降息。」查德胡瑞說，在股票方面，她推薦槓桿率低、獲利成長穩定、資產負債表健康的「優質」股票。