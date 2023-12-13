台灣人貢獻很多！海外分店助攻 藏壽司營業額破兩千億日圓史上最佳
日本知名迴轉壽司連鎖業者「藏壽司」，除了日本之外，也在美國和亞洲許多地區設有分店，廣受世界的歡迎。在海內外饕客粉絲們的支持下，藏壽司近來宣布營業額突破新高，強調未來還會繼續增加新的海外據點。
根據日本媒體「產經新聞」報導，日本藏壽司在12日發表2023年10月期的結算，營業額來到2114億日圓（約相當於新台幣458億元），比前期成長了15％，且連續三期都創下史上最高紀錄，更是自藏壽司創業以來，首次營業額突破2000億日圓大關。
儘管因為食材，水電費上漲等因素，造成成本調漲，不過仍獲得24億日圓（約相當於新台幣5.2億元）的淨收益。藏壽司之所以在日本國內能夠創下佳績，和十月調漲一部分餐點費用，以及導入新設備，進行數位化轉型有關。
另外，國外分店的發展也順利助攻。無論是在美國還是台灣，藏壽司的分店都不斷在增加。社長岡本浩之指出，因為日幣貶值，使得這些海外收益相對更高，而且還有許多商場都想要與藏壽司合作，邀請他們去設點，未來會加速在美國擴展分店。另一方面，受到福島核廢水的爭議影響，中國大陸上海的三家分店未來該怎麼走，則可能是需要再觀察的地方。
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