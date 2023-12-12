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日銀無意結束負利率 日圓走貶
知情人士表示，日本銀行（央行）官員認為，由於尚未看到薪資成長能夠持續支撐通膨的足夠證據，本月幾乎沒有必要倉促結束負利率政策。
這意味著日銀可能會在十二月十九日結束的政策會議上，維持貨幣刺激政策不變。知情人士說，日銀官員認為，等待更多資訊證明薪資成長強勁的潛在成本並不高。
彭博資訊報導，消息人士指出，日銀將會在看過從現在到決策時的所有可取得數據後，才做出最終決策，包括十三日將發布的短觀調查報告，和最後一刻的金融市場狀況。日銀在七月和去年十二月的會議上，曾帶給經濟學家和市場參與者意外，在市場預測日銀將按兵不動之際，宣布調整殖利率曲線控管（ＹＣＣ）政策。
日圓昨天在日銀可能維持負利率的消息傳出後擴大貶幅，日圓兌美元匯率一度貶值約百分之一或一點五日圓，來到一四六點四五日圓兌一美元。之後貶值幅度縮小，但仍在一四六日圓之下。
日銀總裁植田和男上周表示，他的工作將從今年底變得更具挑戰，相關談話引起投資人對日銀政策正常化的推測。不過，消息人士說，日銀官員認為植田的發言僅是一般聲明，並未暗示政策即將改變。
在日銀七月和十月宣布調整ＹＣＣ機制、增加了政策彈性和限縮政策正常化可能帶來的市場衝擊後，日銀的負利率政策走向已成為觀察家的關鍵焦點。
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