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這家公司用戶數大增、財報又有盈餘 卻宣布今年第三波裁員

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
音樂網路串流平台Spotify 4日宣布，將裁汰17%人力。路透
音樂網路串流平台Spotify 4日宣布，將裁汰17%人力。路透

音樂網路串流平台Spotify宣布，將裁汰17%人力，為該公司2023年來的第三度縮編，規模也是今年最大的一次。

這項宣布將影響1,500名員工。執行長埃克（Daniel Ek）4日說：「經濟成長劇烈放緩，資本變得更為昂貴，Spotify無法對此置身事外」。他說，需要「痛苦的」裁員，讓公司能對準未來目標，並確保有恰當員額，以應對前方挑戰。Spotify在美股盤前一度應聲上漲2.5%。

Spotify 1月宣布資遣600人，6月又公告資遣200人。

埃克說，由於近來財報出現罕見的盈餘，公司表現不俗，這次裁員幅度看來「大得驚人」。Spotify今年可望新增逾1億名新用戶，為歷來最高的年增幅，2023年來股價已飆漲128%。

但埃克強調，公司花費仍舊太高。Spotify與音樂版權持有人的授權條款，讓公司長期出現虧損。Spotify先前還砸下數十億美元，推出原創Podcast節目，如今已減少相關投資。

資遣 網路 美股

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