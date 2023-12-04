這家公司用戶數大增、財報又有盈餘 卻宣布今年第三波裁員
音樂網路串流平台Spotify宣布，將裁汰17%人力，為該公司2023年來的第三度縮編，規模也是今年最大的一次。
這項宣布將影響1,500名員工。執行長埃克（Daniel Ek）4日說：「經濟成長劇烈放緩，資本變得更為昂貴，Spotify無法對此置身事外」。他說，需要「痛苦的」裁員，讓公司能對準未來目標，並確保有恰當員額，以應對前方挑戰。Spotify在美股盤前一度應聲上漲2.5%。
Spotify 1月宣布資遣600人，6月又公告資遣200人。
埃克說，由於近來財報出現罕見的盈餘，公司表現不俗，這次裁員幅度看來「大得驚人」。Spotify今年可望新增逾1億名新用戶，為歷來最高的年增幅，2023年來股價已飆漲128%。
但埃克強調，公司花費仍舊太高。Spotify與音樂版權持有人的授權條款，讓公司長期出現虧損。Spotify先前還砸下數十億美元，推出原創Podcast節目，如今已減少相關投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言