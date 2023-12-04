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電動車有教人意外的缺點？新車主常被這項費用嚇一跳

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
電動車在撞車事故後修理費用往往很高。路透
電動車在撞車事故後修理費用往往很高。路透

電動車車主發現了他們的新車有個出乎意料之外的缺點：撞車之後的修理費用往往很貴。

華爾街日報報導，舊金山居民Scott MacFiggen的鄰居去年夏天倒車時，不小心把他的Rivian純電皮卡R1T撞了個保齡球大小的凹痕，他以為送進廠修兩周、大概2,000美元就能修得好，結果帳單總額是22,000美元（約台幣69.5萬元），前後花了2.5個月。

電動車碰撞後的維修費比燃油車高出許多的原因包括：使用的材料比傳統材料奇特、許多零件不能修只能換、會修車的技師比較少，以及斥資改裝過的修車廠會索取較高的費用。當然，隨著時間推移，這些問題可能有所改善，但第一次買電動車的車主可能被較高的費用和較長的修車期嚇一跳。

CCC Intelligent Solutions分析美國車險理賠數據發現，電動車去年發生事故後的平均修理費為6,587美元，高於所有車輛的平均4,215美元。它們進鈑噴廠所需時間也比傳統汽車多25%，要花約57天，多於非電動車的45天。

MacFiggen的修車費用大多由保險公司負擔。但這也表示，電動車的保險費用不會便宜。根據保險比價網站Insurify，電動車車主每月平均為車險支付357美元，遠高於汽油車車主的248美元。

車主 保險 材料

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