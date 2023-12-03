投資大勢／歐航運巨擘籲船隊減碳

歐洲航運巨擘地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、達飛海運（CMA CGM）和赫伯羅德（Hapag Lloyd），1日在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）共同聲明呼籲，希望航運業逐步淘汰只以化石燃料為動力的船隻，為減少溫室氣體排放採取行動。這些公司占了全球五大航運公司中的四家。

彭博資訊報導，業界龍頭的MSC執行長托夫特（Soren Toft）在聲明中表示：「我們希望看到透過純化石燃料動力船進行的貨運能劃下句點。替代燃料的具體供應，以及全球認可的溫室氣體定價，將至關重要。」

航運業2018年製造了逾10億噸的碳排放，是全球碳排主要來源之一。雖然該產業已正採取減碳行動，但目前成效相對有限，因為全球多數船隊仍以石油為動力。

馬士基已有一艘能以綠色甲醇為動力的新船交船，2027年前還將再交船24艘，目標是在2040年前達到淨零排碳。達飛則表示，已斥資近150億美元為船隊減碳，2028年前將有120艘船以甲醇或LNG為動力。