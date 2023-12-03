美下重手 打壓陸電動車鏈

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國政府1日宣布一套激勵國內電動車供應鏈的新措施，阻止美國電動車製造業者從中國大陸取得電池材料，以進一步限制大陸供應鏈在美國電動車市場的角色；但反對人士認為這將延後美國汽車轉型的速度。

拜登政府宣布，從明年元月起，電動車凡使用中國製電池，或與大陸政府關係密切的企業所製造的電池，以及由大陸境內或受北京控制的業者（中國政府股權占25%以上者）授權所生產的電池，都不能獲得「通膨削減法（IRA）」所提供的全額補貼。這項規定從明年起適用於中國製電池零組件，到2025年時還將包含電池所需的鎳及鋰等材料。

影響所及，從2024年起，電動車凡是使用「相關外國機構（FEOCs）」所製造或裝配的電池組件，將不再能享有每輛最高達7,500美元的購車減稅待遇。

不過大陸民間企業在澳洲、印尼等非FEOC國家的子公司，所生產的零組件將不受影響，前提是這些公司不受大陸政府控制。

新規則似乎對技術授權有較寬鬆待遇，例如福特接受大陸寧德時代電池公司的技術授權，在密西根州設立新電池廠；另外，特斯拉也可能與寧德時代建立類似的合作關係。依據新規則，只要非FEOC合作夥伴對生產設施擁有營運控制權，便不在管制之列，不過可能須通過個案審核。

依據新規，能獲得每輛7,500美元全額補貼的電動車數量將大幅減少。汽車創新聯盟指出，目前美國僅約五分之一的電動車能獲得全額補貼；新法規實施後，將有更多電動車被排除在外，對消費者不利。

白宮清潔能源高級顧問波迪斯塔說，大陸仍壟斷電池關鍵科技的供應鏈，電池與零組件生產方面完全超越美國及盟國；有了新法規，「我們將確保未來美國的電動車將是美國製造」。

但分析人士說，美國還要數年才能發展完整的電動車供應鏈；儘管去年起美國電動車供應鏈相關投資激增，但預料要到2025年之後才能開始生產。

多數美國車廠仍在分析這項規則會對自身產生多少影響。福特已表示，旗下野馬Mach-E電動車將不再適用聯邦政府給予的租稅抵減措施。

美國 寧德時代 福特

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