路透：和大在美國設廠是為化解客戶對供應鏈安全的疑慮

和大工業（1536）9月宣布投資9,900萬美元在新墨西哥州建廠，成為該公司在亞洲以外第一座工廠。和大執行長沈千慈接受路透訪問表示，布局美國是為了解決客戶對供應鏈安全的疑慮，也就近占營收70%的北美市場。

沈千慈告訴路透：「我們選擇美國實際上是一個非常自然的決定。但就成本而言，這並不自然。這就是為什麼這麼多年來我們選擇不離開台灣的原因。」

和大多年來在台灣生產齒輪、軸類和其他汽車零部件，供應特斯拉、福特汽車和通用汽車在內的大型外國汽車製造商。但疫情導致運輸成本飆升，加上兩岸局勢緊張，迫使和大一些客戶重新評估他們對台灣的依賴。

沈千慈表示，在疫情期間，即使產品再便宜，也運不出去。她說，現在，每個人都能接受「如果你離我更近，我願意多付一點錢」。

和大位於新墨西哥州聖特雷薩工廠將於明年初動工，2025年實現量產。和大之所以選擇新墨西哥州，是因為當地成本比其他州低，而且靠近美國和墨西哥的客戶。美國和墨西哥都在加速推動電動車供應鏈的建設。

沈千慈說，新墨西哥廠投產的最初幾年，美國產量將占和大總產量的5%-8%。新墨西哥州將提供300萬美元的資金，還有可能提供稅收減免。

沈千慈說，由於成本原因，大多數尋求在北美立足的台灣製造商都會選擇墨西哥而不是美國。雖然和大在美國的成本會更高，但沈千慈指出和大在規模、垂直整合和專業技術方面占有優勢。由於和大擁有高度自動化的生產線，因此不太擔心工資上漲和勞動力短缺問題。

在美國建廠也是為了化解客戶對台海衝突的疑慮。沈千慈說：「沒有辦法讓客戶相信不會發生戰爭。」不過，和大也永遠不會完全取代其在台灣建立的生產基地。她說：「但如果能分散風險，無論風險有多大，客戶都會感到更放心。」