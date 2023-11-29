氣候峰會前夕 爆主辦國賣油醜聞

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）卅日將在杜拜登場，但會前傳出外洩文件，指阿拉伯聯合大公國計畫利用主辦國角色與其他國家敲定新的石油與天然氣交易。另外，英國衛報指出，沙烏地阿拉伯正在推動一項龐大投資計畫，意在讓窮國「離不開」石油產品。

預計將有兩百名各國領袖共七萬人參加這場有史以來規模最大的聯合國氣候峰會。各國談判代表將處理多個重點議題，包括討論化石燃料未來發展，以及富有的汙染者為窮國提供財政援助。最重要的是盤點全球遏制溫室氣體排放進展，希望全球升溫不要超過攝氏一點五度。

由於人類大規模燃燒化石燃料，這個目標已岌岌可危。根據歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」提供的數據，本月十七日全球均溫比前工業化時期高出攝氏二點零六度，是升溫首次突破攝氏二度。科學家警告，這種程度的升溫恐對地球造成災難性且不可逆轉的衝擊。未來幾個月和幾年，升溫高於攝氏一點五度和二度天數恐增加。

這次COP28峰會能否有助化解危機，令人憂心。衛報報導，峰會由阿聯氣候特使、阿聯國營阿布達比國家石油公司執行長賈比爾擔任主席。英國廣播公司報導，外洩文件顯示，阿聯計畫利用這次會議與十五國談石油與天然氣交易。阿聯主辦團隊並未否認，僅強調「私下會談不公開」。

其中與中國大陸的談論要點，是阿布達比國家石油公司「願意聯合評估在莫三比克、加拿大和澳洲的國際開發液化天然氣機會」。針對德國、埃及等十三國的要點為該公司希望與這些政府合作開發化石燃料。

另衛報報導，沙烏地阿拉伯正推動一項龐大投資計畫，要在開發中國家創造對沙國石油和天然氣的需求。批評者說，這項計畫用意是讓這些國家「離不開這些有害的產品」。

這項計畫要加速發展超音速客機，這種飛機使用的燃料是傳統客機的三倍，並將與一家汽車製造商合作，大量生產廉價的內燃機引擎汽車。其他計畫還包括推廣用於發電的電力船，為沿海社區供應電力，這種設在船上的電廠使用高汙染的重質燃油或天然氣。

白宮官員廿六日表示，美國總統拜登不會出席此次峰會。彭博資訊分析，原因之一是本次峰會可能難以取得重大進展。今年由產油國阿聯擔任主席，與會各方很可能迴避承諾淘汰化石燃料，改以更模糊的「逐步減少」，甚至連承諾都無法提出。