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沙烏地阿拉伯推動石油需求成長 聚焦貧窮國家遭痛批

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯在發展中國家推動石油需求成長，遭力求減碳的氣候人士痛批。路透
沙烏地阿拉伯在發展中國家推動石油需求成長，遭力求減碳的氣候人士痛批。路透

聯合國氣候峰會（COP28）本周四登場前夕，英國衛報報導，沙烏地阿拉伯推動規模龐大的「石油需求永續發展計畫」（ODSP），希望提升發展中國家對石油和天然的依賴，引發氣候變遷活動人士極端不滿。

根據氣候報導中心（CCR）和英國新聞節目Channel 4 News調查，儘管富裕國家逐漸轉型使用清潔能源，但ODSP鼓動非洲和其他地區多加利用由化石燃料驅動的汽車、巴士和飛機。

ODSP打算加速發展燃料消耗為普通飛機三倍的超音速客機旅行，還會與汽車製造商合作量產價格便宜的內燃機汽車，並將推廣以重油或天然氣為動力來為偏遠濱社區供電的發電船。

衛報報導，ODSP的英文網站稱之為石油永續計畫，要「消除」較貧困國家在能源和交通方面的「障礙」；但阿拉伯文描述該計畫，「透過提高經濟和環境效率，維持和發展對碳氫化合物的『需求』，作為一種有競爭力的能源」。該計畫由沙國王儲穆罕默德督導，涉及資產估達7,000億美元的沙烏地阿拉伯公共投資基金、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、石化大廠沙烏地基礎工業公司（Sabic），以及政府重要部會。

世界銀行總裁彭安杰最近表示，富裕國家和企業須幫助發展中國家跨越以化石燃料為動力的經濟成長模式，推廣可再生能源，否則無望在2050年之前終結碳排放。智庫Power Shift Africa總監Mohamed Adow因此痛批沙國像「毒販，試圖讓非洲國家對其有毒產品上癮。當其他國家正擺脫骯臟、汙染環境的化石燃料，沙國卻急於尋找更多客戶，並將目光轉向了非洲」。

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