氣候峰會 首度聚焦糧食生產

聯合國氣候峰會本周登場，各國將首度正式評估在2015年締結巴黎氣候協定迄今的抗暖化進展，今年會議也將聚焦「永續農業與糧食生產」，不僅各國領袖將宣布減少甲烷排放的計畫，聯合國糧農組織（FAO）也將首度提出如何讓全球糧食生產遵循巴黎協定目標的路線圖，牽動農業投資決策。

氣候變遷綱要公約第28次締約方會議（COP28）預定11月30日~12月12日在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，近200國的逾7萬名代表都將參與，共商避免人為氣候變遷、適應氣溫升高之道。

今年將是各國在簽署巴黎氣候協議、承諾限制地球均溫相較於工業化時代前的升幅在攝氏2度以內、甚至追求限制升幅限制於攝氏1.5度內的目標後，首度正式評估迄今的抗暖化進展。由於結果將是眾所周知的「還不足」，料將加重各國加速行動的壓力。

各國領袖將在今年峰會的頭幾天，接連宣布減少甲烷排放的計畫，讓農業與糧食生產更加永續。

糧食體系的整體產銷過程所排放的溫室氣體，約占全球的三分之一，多數碳足跡都與畜牧業有關。

儘管跨國氣候會議向來因糧食安全等敏感度考量，避開農產品議題，但今年阿聯試圖從正式談判以外的管道推動一些倡議，並已呼籲各國簽署宣言，承諾把糧食轉型納入國家減碳與適應計畫。

FAO將在峰會期間，首度發布促成全球糧食體系協助把氣溫升幅控制在攝氏1.5度內的路線圖。

FAO建議，開發程度最高的國家應限制對肉品的過度消費，而開發中國家也應改善畜牧業品質，鼓勵開發中國家農民提高畜牧生產力與供應的永續程度，這些建議也將涵蓋糧食浪費與肥料使用等議題。

FAO的指引意在傳遞明確訊息給各國政府，雖然不具法律約束力，預料將牽動影響各國政策與投資決策，推動食品業朝減碳轉型邁進，但富裕國家政界向來不願推動目標是影響消費者行為的政策，因此對投資圈的影響可能較大。

投資人網路FAIRR倡議投資主管康德絲說，FAO提出的路線圖有望提供畜牧業者及其投資人「共同的前進方向」，讓企業和投資人更清楚如何規劃轉型。

今年峰會的另一關鍵議題為氣候融資，也就是幫助窮國對抗暖化的損失與損害機制，各國代表將尋求敲定2025年後的氣候融資共同目標。