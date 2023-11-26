快訊

金馬60／吳慷仁影帝、林品彤史上最年輕影后！完整得獎名單曝光

金馬60／評審過程意外平和 女配角比帝后還難產！

輝達財報帶動 AI ETF資金逆勢回流

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國追蹤AI類股的ETF上周見到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢。（路透）
美國追蹤AI類股的ETF上周見到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢。（路透）

路透報導，一檔追蹤人工智慧（AI）類股的ETF最近看到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢，背景是AI龍頭指標輝達（Nvidia）發布了最新的強勁財報，再加上市場對美國利率已經觸頂的預期愈來愈樂觀。

根據基金情報公司Lipper的資料，名為「Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF」（代號BOTZ）這檔指數股票型基金，在截至22日當周，淨流入資金達3,550萬美元，是今年自6月以來最大量資金湧入。22日單日流入資金1,720萬美元，則創兩個多月來最大單日流量。BOTZ目前淨資產22億美元，今年以來資金淨流入5.548億美元。

今年年初因ChatGPT的爆紅，追蹤AI的多檔ETF都有非常好的開始，不過6月之後漲勢轉疲，因為美國利率一直居高不下，市場擔心損害到科技公司價值。

Global X研究分析師德賽說：「美國通膨數據改善，以及明年下半年降息的可能性，讓市場整個11月都維持著樂觀。整體而言，生成式AI由試驗性質快速轉換到可以變現；我們開始看到實質營收和獲利機會浮現。」

今年到目前為止，Global X這檔AI基金上漲了27.7%，居首功的是該基金持有最多的輝達，股價飆了233%。CFRA的ETF資料分析主管烏拉爾表示，輝達21日的強勁財報，也是帶動AI ETF信心上揚的重要因素。

ETF 美國 X

延伸閱讀

顯卡太強引注目！Nvidia爆被歐中法監管機構索資 辦公室遭突襲搜索

黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」

美股早盤／輝達傳延後發表銷陸晶片 股價挫跌近0.8％、那指跌近0.2％

微軟、英特爾看旺AI發展 精選5檔輝達財報紅利股

相關新聞

美股蓄勢衝 拚漲到年終

美股上周五（24日）在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。

2024債券年？分析師看好美債

去年底投資人和分析師預測2023年市場大勢時，共識看法是：美國面臨經濟衰退，美國公債史上最慘跌勢終結。這兩項預測看來都槓...

輝達財報帶動 AI ETF資金逆勢回流

路透報導，一檔追蹤人工智慧（AI）類股的ETF最近看到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢，背景是AI龍頭指標輝達（N...

美感恩節網購額創新高

美國感恩節（23日）網購額創新高，超過55億美元，比去年同期增加5.5%；預估感恩節隔天的「黑色星期五」網購額將達96億...

日擬修改觀光客免稅制

日本政府正考慮修改提供給外國遊客的免稅購買制度，以防止制度遭濫用，未來可能和一般國家做法一樣，旅客購買時一律採含稅價，即...

ESG基金納軍工股 惹議

在全球規模最大的ESG（環境、社會與治理）基金類別，投資組合經理人愈來愈安心持有國防軍工資產，反映在地緣政治衝突加劇的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。