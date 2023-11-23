幣安執行長趙長鵬 身家逾3千億 全球排名187

全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）執行長趙長鵬，在加密貨幣圈人稱「ＣＺ（他的英文名Changpeng Zhao縮寫）」，支持者認為他是促成「幣圈」蓬勃發展的偉大人物。富比世雜誌數據顯示，現居杜拜的趙長鵬的淨資產以一○二億美元（約台幣三千兩百億元），排名全球富豪第一八七位。

經濟學人周刊報導，虛擬貨幣交易平台ＦＴＸ去年倒閉掀起的餘波未歇，幣安在ＦＴＸ危機中穩住其全球最大加密貨幣交易所的地位，主導市值約一兆美元的市場；然而在一年後，幣安同樣陷入困境。

四十六歲趙長鵬是幣安共同創辦人兼執行長。他在中國大陸出生，父親是大學教授，一九八九年天安門事件後兩個月，十二歲趙長鵬隨家人移居加拿大。中學時期，趙長鵬便在加拿大的全國數學競賽中名列第十，之後在麥基爾大學主修資訊工程，畢業後接觸股票、期貨等金融投資並開發各種相關軟體。

二○一五年，趙長鵬認為比特幣是劃時代發明，避免各國政府大肆印鈔導致的通膨，交易成本極低，因此創辦加密貨幣公司「Bijie Tech」，在上海提供軟體匯兌加密貨幣。四年後，中國關閉該國所有交易所，Bijie Tech也遭殃。

趙長鵬二○一七年七月共同創辦「幣安」，為避免政府審查，幣安自詡為沒有固定總部的「遠端」機構；當中國的打壓轉趨強烈，趙長鵬離開中國，轉進香港、新加坡，近期則待在杜拜。