HP財報不如預期 盤後重挫3% 執行長看好PC明年成長

美國個人電腦大廠惠普（HP）上季銷售不如分析師預期，公司先前認為個人電腦（PC）市場轉強的情況並沒有實現。

在結束於10月31日的上一季，惠普營收下滑6.5%至138億美元，其中，對企業的電腦銷售比去年同期大減11%至62.1億美元，表現比預期差。

彭博資訊分析，PC製造商過去18個月來一直受到打擊，因為新冠疫後需求低迷；最近分析師才開始看到PC產業回春跡象。調研公司IDC 10月的報告裡提到，雖然全球經濟仍不景氣，PC市場已經爬出谷底。

HP執行長羅爾斯說，他預期新一年情況會好轉，企業客戶的需求正在穩定下來，消費者在年底購物季期間，對於PC的支出也在增加。「這給予我們信心，在2024會計年度，PC市場將會成長」。

至於展望，惠普預估在截至明年1月的本季，扣除特定項目調整後的每股盈餘（EPS）0.76～0.86美元，分析師預期的平均值為0.85美元。公司確認上個月提出的全年獲利財測為每股盈餘3.25～3.65美元。

彭博行業研究分析師指出，惠普本季財測弱於預期，代表2024年下半年必須要有很強的表現，才能達到全年獲利財測目標。惠普可望受惠於PC市場反彈，但競爭愈來愈大，可能需要印表機銷售和利潤率的韌性來支撐。

羅爾斯認為，2024年企業客戶和一般消費者都將偏好更高階的產品，這可提高平均銷售額，「愈來愈多的PC被利用為通訊工具，因此你需要更好的攝影機、喇叭，更多的記憶體」。

羅爾斯表示，公司將打造AI PC，處理器不只來自英特爾，還將來自超微（AMD）與高通（Qualcomom）。

上季惠普的消費者PC營收，年減1%至約31.9億美元。印表機部門營收44億美元，符合市場預期。調整後每股盈餘0.90美元。

惠普最新財報公布後，股價在周二盤後交易時段下挫約3.5%；周二正常交易收跌0.43%，報每股27.87美元。惠普今年以來漲幅3.7%。