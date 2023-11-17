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美元指數變動不大 日圓兌美元走強

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數16日持穩，專家認為美元不至於很快走軟。 路透
美元指數16日持穩，專家認為美元不至於很快走軟。 路透

美元周四略有反彈，最新公布的數據顯示，美國上周初領失業金人數增幅超過預期，代表勞動力市場正在降溫，這可能促使美國聯準會（Fed）在2024年初降息，現在聯準會正努力試圖實現經濟軟著陸。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數微漲0.08%，因市場預期美國經濟放緩，可望令Fed結束升息。美國勞工部周四表示，在截至11月11日的一周內，初領失業金人數升至23.1萬人，而路透訪調經濟學家的預期是22萬人。

日圓兌美元升值0.47%，報1美元兌150.66日圓。本周稍早，日圓曾跌至一年低點151.92。

瑞銀集團駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov說：「就美元兌日圓而言，市場仍傾向於在短期內逢低買入，因為波動性還不是很高，而且到目前為止日本政府還沒有進行干預。」

歐元兌美元周四亦走強，上漲0.02%，至1歐元兌1.0848美元。周二歐元跳漲1.69%，創下2022年11月以來最大單日漲幅。

本周二美元大幅下挫，創下一年來最大單日跌幅，因美國消費者物價（CPI）漲幅低於預期，令許多人進一步預期通膨會迅速放緩至聯準會的2%目標。美元到周四略有反彈，路透指出，主要是市場在與Fed何時降息的不確定性角力。

瑞銀的Serebriakov表示，「長期以來，我們一直認為聯準會的寬鬆政策將快於市場的定價。」「但仍有很多原因讓美元不會很快走軟，其中最主要的是，美國以外的經濟體的經濟成長形勢仍然相當疲軟」。

利率市場交易員們仍然相信利率不會上升，根據芝商所的FedWatch工具，目前期貨市場認為明年3月首次降息的可能性為三分之一。

多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta指出，雖然市場預期聯準會將在2024年迅速轉向降息，但從歷史上看，要發生這樣的情況，必須經濟遭遇巨大打擊。「現在的挑戰是，我們如何調和軟著陸與2024年快速大幅降息的觀點？我的看法是，現在市場變化太快了...因此，美元在2024年初的表現可能會超出預期。」

德意志銀行策略師Jim Reid周四則是引用該行經濟學家的研究，提到過去兩年中，這是市場第七次對Fed迅速轉向降息進行定價。而在前六次中，這些預期完全落空。

美國 聯準會

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