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影／APEC財長年會 葉倫進場藍佛安點頭致意
亞太經合會（APEC）財政部長年會13日登場，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）會前與中國大陸財政部長藍佛安簡短互動，並在開幕致詞對亞太各國強調了供給面經濟學、擴大經濟體的生產力以及解決不平等問題的重要性。
葉倫表示，亞太區域是全球經濟中心，在座各位採取的行動不僅是為自身經濟體與人民，也是為了解決全球面對的挑戰。
葉倫說，各經濟體落實現代供給面經濟學、推動擴大經濟體生產能力，透過提高勞動力、創新和基礎建設投資，來進一步推動長期經濟願景；也要投資低碳能源轉型，以及為窮人提供更多機會。
葉倫表示，各大經濟體需要走上一條可持續成長的道路，並發展潔淨能源來保護地球，也需要運用新興技術科技來推動創新，同時維護安全的金融市場。
葉倫今年做會議主席，歡迎包括中華民國（APEC會員名稱為中華台北）財政部長莊翠雲以及中國大陸財政部長藍佛安等經濟體財長與會，美中財政官員事前密集互動，葉倫近日分別與藍佛安和國務院副總理何立峰會談。
會議開始前，莊翠雲是所有經濟體財長中第一位到場，不過位置與主席相隔甚遠，並沒有特別互動；葉倫進場時，藍佛安從位置上站起身，跟葉倫點頭致意。
APEC今年主題為「為各方打造堅韌而永續的未來」（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）， 三大政策優先領域包括「互連（Interconnected）」、「創新（Innovative）」及「包容（Inclusive）」。
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