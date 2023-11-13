從電子廢棄物提煉黃金 日本掀都市淘金熱

隨著日本黃金價格大漲，當地也正興起一股「都市淘金熱」，熱中於從用過的電路板或其他電子廢棄物來提煉黃金。

日經新聞報導，日本天然資源不多，卻被認為是都市採礦（urban mining）前途最光明的市場之一。都市採礦是從電子垃圾中，獲得黃金或其他重要金屬。

例如，田中貴金屬工業公司在靠近橫濱的平塚市有一家工廠，每天收進成堆的廢棄電路板和珠寶，將之熔化後提煉出黃金和其他金屬，最後鑄成條狀或其他形狀，每年獲得約3,000噸的材料。該設施主管表示，該公司不只要在日本國內擴大收集電子廢棄物，還有東南亞國協（ASEAN），東協的電子回收需求預料將成長。

向來被視為避險資產黃金，最近因為中東緊張的地緣政治風險而價格上漲。紐約黃金期貨價格10月27日衝上每英兩2,019美元。

在日本，金價還因為日圓貶值而飆破紀錄。隨著價格上漲，回收需求也曾，世界黃金協會的資料顯示，今年1~9月全球回收黃金供應量約增加10%至923.7噸，超越礦場供應的約3%成長。