拉加德：歐洲央行至少在「未來兩季內」不會開始降息
歐洲央行（ECB）總裁拉加德10日表示，ECB至少在「未來兩季內」將不會開始降息。
拉加德接受英國金融時報（FT）訪問時表示，如果利率維持在目前的水位「夠久」，歐元區通膨率將能降到2%目標。但她也表示，「這（利率維持高檔）不是在未來兩季內就會有所改變的事」。目前市場預期ECB在明年4月前降息的機率高達75%，遠高於10月初時的30%。
拉加德表示，歐元區通膨率仍可能從目前的兩年來低點回升，尤其是能源部門再度發生供給震撼的話。歐元區10月的通膨年升率已減緩到2.9%。
她指出，「我們不應該假定2.9%的通膨率為理所當然。即使能源價格仍維持目前水準，但未來通膨率仍可能急升，且我們應該如此預期」。
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