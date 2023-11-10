經濟丢三錨失動力 伊爾艾朗：3因素推升2024美國衰退風險

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，他對美國經濟2024年可能陷入衰退的展望愈來愈擔心，因為經濟已喪失三個「穩定錨」，以致成長動力日益減弱。

伊爾艾朗接受華爾街日報（WSJ）Podcast節目「一周回顧」訪問時說：「我擔心，美國經濟引擎正在減速慢行。那正是我們過度倚賴聯準會（Fed）、而Fed又對通膨反應遲鈍，最後發生的後果。」

批Fed六大政策錯誤種下惡果

伊爾艾朗批評，Fed近年來犯了六大政策錯誤：1.分析錯誤（誤判通膨只是「暫時性」，導致後來不得不火速、大幅升息）；2.反應遲鈍，面臨通膨竄升未能及時採取行動；3.預測錯誤，內部預測模型失靈一再誤判情勢；4.監管疏失，以致釀成3月一波區域銀行風暴，矽谷銀行（SVB）是第一張倒下的骨牌；5.溝通不良，非但不能平抑市場波動，反而成為激起市場波動的亂源；6.未能負責，至今未像英國央行那般公開認錯，並檢討原因。

他說，這些政策錯誤已導致Fed失去公信力，造成金融市場近兩年來頻頻與Fed對做，波動隨之加劇。

金融市場動盪其來有自

從債市反應可見一斑。前陣子美國公債殖利率扶搖直上，10年期美債殖利率一度觸及5%，後來隨Fed本月會後聲明語調轉「鴿」顯著回落，日前又因Fed主席鮑爾在演說中放「鷹」而躍起。殖利率隨Fed政策風向頻頻轉變而起起伏伏，反映什麼現象？

伊爾艾朗認為，那顯示市場十分「困惑」。

2022年，債市的認知是，Fed升息打通膨「落後曲線」，所以必定大幅追趕，卯足全力升息，所以去年債市摔得鼻青臉腫。債券價格與殖利率走向相反。

2023年，債市體認到「利率將升得更高、更久」後，殖利率也飆不停；最近Fed官員放出升息循環接近終點的風聲，殖利率隨之回落；但鮑爾9日又揚言，為制伏通膨，Fed有必要將毫不猶豫進一步升息，殖利率再度躍升。

美國公債市場也遭遇另一問題：政府基於預算赤字膨脹必須大量發行新債，市場如何吸收？所以，美債殖利率也隨財政部標售公債的結果好壞而劇烈起伏。需求疲軟時，殖利率升得特別猛。

三錨盡失 穩定力量何來

伊爾艾朗形容，當前美國公債市況有如駛入險象環生的未知海域，在驚濤駭浪中載浮載沉，因為失去三種穩定債市的「錨」—經濟錨、政策錨和技術錨。

他解釋，成長動能減弱，鬆開了經濟面穩定錨；決策者傳達的訊息無法取信於市場，喪失政策面穩定錨；金融流動不穩定，則拔除了技術面穩定錨。

由於喪失這些穩定力量，經濟展望也顯得飄忽不定，隨通膨、就業和成長數據變來變去。他舉例來說，過去15個月來，市場對美國經濟展望的「共識」預測時時在變，從原先期待的軟著陸（soft landing）、變成硬著陸（hard landing），再轉變成不著陸（no landing）；後來看法傾向硬著陸，甚至迫降著陸（crash landing）；最近則從硬著陸又回到軟著陸。

2024年經濟衰退風險升高

伊爾艾朗的看法則是，眾人警告2023年美國經濟將陷入衰退時，他不以為然，理由有二：經濟成長動能仍強，家庭和企業資產負債表也強。

但他現在愈來愈擔心2024年衰退來襲，理由有三。1.Fed大幅升息的延遲效應終將顯現；2.民眾儲蓄花用殆盡，將影響支出；3.國際局勢不確定性升高。

伊爾艾朗說：「基本上，這與韌性有關。這事關吸收震撼的能力，不論是國內或國外震撼，以及能否迅速重新站穩腳步。但現在，我們已失去財務韌性，因為儲蓄花完了，信貸成本升高了，房貸成本也高漲…所以，韌性已減弱，就在世界局勢變得更混沌不明的時刻。」

在經濟和市場動盪加劇之際，Fed能否拋來政策穩定錨穩住大局？情況看來似乎不太樂觀。