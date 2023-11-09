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碳捕捉商機大 美企盼出售技術助建千間工廠

中央社／ 休士頓8日綜合外電報導

美國「西方石油公司」今天表示希望出售技術許可，讓合作夥伴廣建能從空氣中捕捉二氧化碳的工廠。西方石油公司前一天才贏得第一間這類工廠的大型投資。

為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。二氧化碳捕獲與封存（CCS）是從像燃煤發電廠等化石燃料排放中捕捉二氧化碳；而直接空氣捕獲（DAC）是從大氣中直接去除二氧化碳，屬一種負排放技術。兩者都是防止二氧化碳分子進入大氣。

路透社報導，「西方石油公司」（OccidentalPetroleum,Oxy）表示相關生意可支持1000多項緩解全球暖化的計畫項目，藉由銷售直接空氣捕獲（DAC）技術和設計專業知識創造新的收入來源。

西方石油公司執行長霍盧布（Vicki Hollub）在網路直播討論第3季營收時告訴投資人：「我們將能授權許多這方面技術。」

DAC技術可從大氣中移除二氧化碳，將之埋入地下或供製造混凝土、航空燃料等產品。

在類似特許經營的模式裡，西方石油公司將收取一筆授權費用，然後將建廠與管理交給合作夥伴。西方石油公司第一個大規模DAC工廠是一個13億美元的項目，預計將於2025年中啟用，之後還會有更多廠房。

西方石油公司預計到2026年這段期間，每年投入約6億美元打造自家的DAC工廠計畫，最終將達100間。霍盧布說，除她們自家的100間外，之後還能開始再蓋幾百甚至上千間滿足需求。

西方石油公司負責美國本地資源與碳管理的主管傑克森

（Richard Jackson）表示，高度市場需求可將公司經營重點轉為出售DAC技術。

西方石油公司表示，他們第一間DAC工廠的碳捕捉量能配額已賣到2030年，超過工廠量能的65%。

暖化 美國 氣候變遷 投資人 化石

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