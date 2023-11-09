碳捕捉商機大 美企盼出售技術助建千間工廠
美國「西方石油公司」今天表示希望出售技術許可，讓合作夥伴廣建能從空氣中捕捉二氧化碳的工廠。西方石油公司前一天才贏得第一間這類工廠的大型投資。
為應對暖化造成氣候變遷致災，降低大氣中二氧化碳濃度的技術成為新寵。二氧化碳捕獲與封存（CCS）是從像燃煤發電廠等化石燃料排放中捕捉二氧化碳；而直接空氣捕獲（DAC）是從大氣中直接去除二氧化碳，屬一種負排放技術。兩者都是防止二氧化碳分子進入大氣。
路透社報導，「西方石油公司」（OccidentalPetroleum,Oxy）表示相關生意可支持1000多項緩解全球暖化的計畫項目，藉由銷售直接空氣捕獲（DAC）技術和設計專業知識創造新的收入來源。
西方石油公司執行長霍盧布（Vicki Hollub）在網路直播討論第3季營收時告訴投資人：「我們將能授權許多這方面技術。」
DAC技術可從大氣中移除二氧化碳，將之埋入地下或供製造混凝土、航空燃料等產品。
在類似特許經營的模式裡，西方石油公司將收取一筆授權費用，然後將建廠與管理交給合作夥伴。西方石油公司第一個大規模DAC工廠是一個13億美元的項目，預計將於2025年中啟用，之後還會有更多廠房。
西方石油公司預計到2026年這段期間，每年投入約6億美元打造自家的DAC工廠計畫，最終將達100間。霍盧布說，除她們自家的100間外，之後還能開始再蓋幾百甚至上千間滿足需求。
西方石油公司負責美國本地資源與碳管理的主管傑克森
（Richard Jackson）表示，高度市場需求可將公司經營重點轉為出售DAC技術。
西方石油公司表示，他們第一間DAC工廠的碳捕捉量能配額已賣到2030年，超過工廠量能的65%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言