發跡史有望拍成電影？ 黃仁勳點名成龍來演自己「長得像」
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上(10)月接受惠普網路節目「The Moment」專訪，被主持人萊恩·帕特爾(Ryan Patel)問及，若將他個人發跡的人生故事拍成電影，會希望誰來演自己？邊吃著美式鬆餅、邊接受訪問的黃仁勳開玩笑說道，知道有位巨星長得很像他，希望他來演自己，還稱特技動作(按鍵盤)他會自己來。
萊恩·帕特爾選擇在惠普發跡地、俗稱為「惠普車庫」，也被認為是矽谷創生的發跡原點處訪問黃仁勳。黃在節目中透露，自己用的第一台電腦就是惠普電腦，吃著節目工作人員送來的鬆餅，還透露自己不愛奶昔。黃仁勳除了在受訪中，再次感謝父親的遠見，帶他和家人來美國實現美國夢之外，也說著過往的工作經歷，讓他如何走到了今天。
訪問中，萊恩·帕特爾問黃仁勳，若將他個人發跡的人生故事拍成電影，會希望誰來演自己？黃仁勳開玩笑說：「成龍(Jackie Chan)，因為他長得很像我」，主持人再幽默地問：「你會自己表演特技，對吧？」黃仁勳則笑回：「是的，我會做自己的特技，我會做所有我自己按鍵盤的動作。」
黃仁勳在節目中秀出自己有著輝達LOGO刺青的左臂表示因為很痛，不會再刺下一個。
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