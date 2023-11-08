台灣仍被列觀察名單 美國匯率報告這麼剖析台灣經濟

美國財政部最新發布的主要貿易夥伴匯率報告指出，台灣因為台美雙邊貿易順差、以及經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率這兩項量化指標「超標」，而仍名列觀察名單，與上次在今年6月報告的原因相同。報告也建議台灣當局應部署免受外部震撼衝擊的能源機制，並緊盯非銀行的金融業風險。

美國財政部的11月「美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策」報告指出，台灣、德國、愛爾蘭、瑞士、荷蘭以及新加坡到今年6月止的過去四季，順差額占GDP比率都非常龐大。

報告所列的觀察名單國家包含台灣、中國大陸、德國、新加坡、馬來西亞及越南。其中，台灣、德國、新加坡、馬來西亞和越南都各超過兩項量化準則，南韓和瑞士則因連兩次只超過一項準則，被移出觀察名單。

報告以三項量化準則評估貿易夥伴是否涉及操縱匯率，包括與美國的雙邊貨物與服務順差額至少150億美元、經常帳順差占GDP比率至少3%，以及若先前12個月中，至少八個月淨買入外匯總額達到GDP比率的至少2%，則被認定為持續的單邊干預。

台灣在今年6月止的過去四季內，與美國雙邊貿易順差達480億美元（門檻為至少150億美元），經常帳順差占GDP比率為11.8%（門檻為至少3%），均超過門檻，同期淨買匯額占GDP比率則是負0.8%。

剖析台灣經濟

美國財政部報告在分析台灣經濟的段落指出，台灣在今年6月止過去四季的實質GDP成長0.2%，低於去年同期的4.1%，這段期間的成長主要由民間消費帶動，因消費模式重返新冠疫情前常態，也受到普發6,000元的超徵稅收所提振。

不過，淨出口仍是成長的最主要阻力，在報告評估的期間下滑13.7%，原因包括科技需求疲軟、能源價格上漲以及中國大陸經濟疲軟。台灣當局6月已下修今年成長率預測至1.7%，低於去年12月預估的2.5%。

台灣央行在今年3月升息半碼後，已暫停升息循環。相較於其他主要經濟體，台灣的物價始終相對穩定，主要消費者物價指數（CPI）通膨率6月趨緩到1.8%，低於去年6月的最近高點3.6%，當局偏好的核心通膨指標今年6月降至2.6%，也低於今年1月的最近高點3%，貨幣當局預估今年通膨將持續趨緩，整體通膨率預估為2.2%，核心通膨率估為2.4%。

匯率報告指出，台灣在今年6月止的過去四季中，和美國的雙邊貿易順差為480億美元，主要由貨物貿易構成，由半導體和電子產品出口帶動。台灣同期對美國的服務業貿易順差為20億美元，約與之前四季相同。

報告指出，新台幣兌美元在這段期間貶值4.5%，以實質有效基準來看為貶值1.8%，走勢大致符合其他東亞貨幣，暗示匯率主要由美元動能和全球總經趨勢帶動，而且台灣電子產品出口和能源價格上漲，也降低台灣的外匯收支，壓低新台幣需求，可能助長新台幣貶勢。

台灣央行的政策是要維持匯率「受管理地浮動」，原則上由市場力量決定，但會彈性維持有序的匯市。央行在6月止過去4既公開揭露淨賣匯56億美元，占GDP的0.8%，相較下，今年上半年為淨賣匯9億美元，去年下半年是淨賣匯48億美元，以抵銷新台幣的下行壓力、減緩貶值速度。

台灣央行干預匯率行為有限

美國財政部估算，這些多數賣匯行為都是出現在去年第3季美元升值之時，但賣匯的影響部分被去年11、12月的買匯所抵銷，當時買匯可能是要在美元升勢扭轉、其他金融業者購買的長期債券減少時，減輕新台幣的升值壓力。美國也認為，台灣的外匯干預行為在今年上半年相當有限，匯率波動不大。

報告指出，台灣當局已該部署審慎的政策組合，以保護經濟免於外部震撼衝擊，並且處理降低外部失衡等結構性議題，例如當局應探索諸多機制，包括分散能源進口、進一步伐產能源貯存容量、推動再生能源計畫、推行有助達成2050年淨零碳排目標的技術，以及提高台灣的韌性。