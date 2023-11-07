印媒：印官方加快審批 方便特斯拉明年1月宣布在印設廠

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度總理莫迪（右）6月訪美時曾和特斯拉執行長馬斯克會面。路透
印度總理莫迪（右）6月訪美時曾和特斯拉執行長馬斯克會面。路透

印度經濟時報導，印度政府正協調相關部會，希望撤除特斯拉（Tesla）前來投資的一切障礙，便於明年1月前給予特斯拉（Tesla）所有必要的核准。

經濟時報引述知情人士報導，印度總理辦公室周一和高層官員開會，評估國內電動車（EV）製造的下一階段，包括特斯拉的投資計畫。

據官員轉述，儘管開會議程主要談的是一般政策，但明確提到要在明年1月前對特斯拉的投資給予便利。

商業、工業、重工業以及電子和資訊科技相關部會討論特斯拉投資案已有多時。印度總理莫迪6月訪美時曾和特斯拉執行長馬斯克會面。特別是，印度已邀請美國總統拜登出席明年1月26日共和國日的慶典。

特斯拉高階主管已和印度政府討論在印度設廠生產電動車和電池的計畫。特斯拉已表示有意將供應鏈引進印度。

另一位官員透露，「各部會得到指示，要解決和特斯拉的任何分歧，為儘早宣布該公司在印度設廠計畫鋪路」。

特斯拉早先曾要求對全組裝的電動車徵收40%的進口關稅，而目前的進口關稅對售價低於40,000美元的車輛為60%，對售價更高的車輛則為100%。

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