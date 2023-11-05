美股周線大漲 今年來最火

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
疲軟的就業報告導致債券殖利率走低，美股收高，並創下2023年表現最佳單周走勢。（美聯社）
疲軟的就業報告導致債券殖利率走低，美股收高，並創下2023年表現最佳單周走勢。（美聯社）

美國股市上周五（3日）大漲，標普500指數創下2022年11月來最佳單周表現，因美國就業數據大幅降溫，可見聯準會（Fed）急進升息正發揮替經濟降溫的效果。若接下來公債殖利率再降，無疑將為投資人重返美股大開綠燈。

儘管蘋果公司因財報不甚亮麗股價跌了0.5%，美股三大指數上周五照樣大漲。標普500勁揚0.9%，周線大漲5.9%。道瓊工業指數上漲222點，漲幅0.7%，那斯達克綜合指數上漲1.4%，一周上漲6.6%。三大指數都創今年來最大單周漲幅。

費城半導體指數上周五大漲2.6%，台積電ADR漲1.5%，五個交易日漲幅多達5.7%，費半周線漲幅更高達7.1%。

投資人看好美國經濟已走緩到足以讓通膨降溫，且無衰退之虞，而利率可能已接近頂點。Ameriprise Financial首席市場策略師沙林貝尼說：「就業報告可說是不慍不火，我們可能正朝向軟著陸。」

從利率交換合約來看，交易員認為到明年1月再升息的可能性只有16%，市場也完全消化明年6月降息的可能性。景順投信首席全球市場策略師胡柏說：「我們正處於通膨緩和趨勢中，經濟正在降溫，Fed無須再升息。」

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金說，目前還不清楚利率是否已經到頂。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里說，現在判斷是否需要再次升息「為時尚早」。但兩人都樂見美國就業市場成長放緩。

美國經濟 升息

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