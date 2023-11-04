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旺季不旺 蘋果營收連4季衰退

聯合報／ 記者馬瑞璿、編譯季晶晶／綜合報導
蘋果iPhone賣得不差、Mac銷售卻低於預期，讓旺季不旺之勢愈趨明確，台灣供應鏈喜憂參半。（美聯社）
蘋果iPhone賣得不差、Mac銷售卻低於預期，讓旺季不旺之勢愈趨明確，台灣供應鏈喜憂參半。（美聯社）

蘋果公司（Apple）於台灣時間昨凌晨公布最新財報，從產品銷售來看，執行長庫克指出iPhone 15首周銷售力道，優於iPhone 14同期，然而Mac業務卻受到嚴重打擊，就連庫克都認為個人電腦消費市場現在「充滿挑戰」，iPhone賣得不差、Mac銷售卻低於預期，這讓台廠供應鏈喜憂參半，旺季不旺之勢愈來愈明確。

蘋果財報顯示，由於需求疲軟及中國大陸智慧手機市場不振，在截至九月卅日的第四財季總營收為八百九十五億美元，較華爾街平均預估八百九十四億美元略高，但銷售連續四個季度下滑。財報消息讓蘋果股價一度急跌超過百分之三。

今年總體經濟環境不佳、戰爭不斷、通膨高漲，讓民眾只願意將家庭支出花在民生必需品，捨不得掏錢買價格昂貴的3Ｃ產品；這也讓智慧型手機、筆電今年銷售買氣冷淡，眾多品牌僅蘋果銷售表現仍好，因此蘋果成為市場關注指標。

觀察今年iPhone 15銷售表現，庫克以開賣第一周買氣作指標，比較iPhone 15、iPhone 14銷售數據，他說「iPhone 15系列比iPhone 14系列擁有更強勁的早期銷售力道」。開賣首周iPhone 15銷售數據比iPhone 14更好，他也指出Pro、Pro Max機款目前仍供應緊張。

不過財務長梅斯特里（Luca Maestri）在財報公布後的電話會議上，說了句耐人尋味的話，他表達，「儘管本季的iPhone營收可望成長，但整體銷售會與去年同期相近」。

這意味iPhone 15銷售結構與iPhone 14完全不同，iPhone 15銷售機款可能大量集中在高階的Pro、Pro Max，高階機款售價較高，可望帶動iPhone 15營收成長，但因為入門機款銷量表現不如預期，這才使得iPhone 15系列整體銷量與去年相近。

在此同時，蘋果Mac業務卻出現嚴重打擊，年減百分之卅四，庫克將目前的個人電腦消費市場描述為「充滿挑戰」。不過，隨著新一代Mac在十月卅一日舉行發表會、十一月七號陸續出貨，庫克預期，Mac的銷售將在十二月明顯好轉。

蘋果十月卅一日發表全新MacBook Pro筆電及廿四吋iMac桌機，搭載史上最強M3系列中央處理器（ＣＰＵ），且十四吋MacBook Pro入門價大幅降價兩成，在性能大提升、價格更低廉的誘因下，市場看好有望刺激買氣。

法人認為，早在iPhone 15推出之前，供應鏈普遍保守看待今年第四季旺季不旺，雖然iPhone 15第一波拉貨數量充足，但後續力道各界都保守看待。Mac雖降價，但能否挹注買氣，也有待觀察，第四季旺季不旺態勢已愈來愈明確。

iPhone iPhone 15 iPhone 14

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