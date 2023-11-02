商品大跌於我何懼？巴菲特最愛的日本商社 展現強大韌性

在商品價格大跌之際，「股神」巴菲特最愛的日本商社仍展現韌性，陸續擴大配息與調升財測，原因是交易燃料和金屬以外的事業有所斬獲。

彭博資訊報導，在上半年度，三菱商事、三井物產等日本商社的獲利不如去年同期，當時俄烏戰爭爆發刺激能源價格大漲，日圓也急速貶值。然而，這些綜合商社上半年度的業績仍高於歷史均值，在本周發布財報時，紛紛看好未來的營運前景，並回饋投資人。

日本商社多角化經營，跨足基礎建設到房地產等領域，所展現出的強大韌性，是吸引巴菲特旗下波克夏公司投資的原因之一。

丸紅商社2日上修獲利前景，原因是電力基礎設施的收益，抵銷煤炭事業的損失，該公司也把股利提高至每股83日圓，高於原估的78日圓。住友商事同樣調升財測和擴大配息。

三菱商事也上調財測，因日圓未來的走勢可能比預期疲弱，可望提高獲利；旗下的汽車與消費品事業業績上升，預料將為全年的表現帶來助益，抵銷礦產業務停滯不前的衝擊。

三菱商事社長中西勝也說：「我們的非商品事業表現愈來愈強，這些業務較不受市場波動影響。」

儘管礦業和金屬事業的業績不如預期，三井物產本周仍上修全年財測，原因是工具機和基礎設施事業的成長，有望協助該公司達成業績目標。伊藤忠商事預定下周發布財報。