特斯拉股價跳水！馬斯克身家跟著大失血 跌破2,000億美元

特斯拉交出令人失望的財報後，股價在13天內重摔逾20%，讓執行長馬斯克的財富跟著大縮水，身家財產跌破2,000億美元。

馬斯克最主要的財富是擁有特斯拉的13%股權。該公司10月17日美股盤後公布的第3季財報遜色，隔日的財報會議又被一名分析師形容成「迷你災難」。另外，特斯拉的最大電池供應商Panasonic表示，鑒於電動車需求減少，調降電池產量。此話一出，特斯拉股價周一（10月30日）應聲下跌近5%。10月17日發布財報至今，股價已暴跌23%，市值蒸發1,890億美元。

受此影響，馬斯克淨資產從財報公布前的2,340億美元，大減410億美元，10月31日降至1,930億美元。為6月初以來首次低於2,000億美元大關。

儘管如此，馬斯克仍是全球首富。精品巨擘LVMH董事長阿爾諾（Bernard Arnault）緊追在後，阿爾諾名下淨資產達1,560億美元。

特斯拉股價重挫，原因之一可能是該公司的獲利能力，快要降至同業相當。不計碳權收入，特斯拉第3季的營業利率潤僅有5.3%，遠低於去年同期的16.1%。馬斯克對利潤反彈不抱希望，直言由於利率激增，特斯拉只能繼續打折，才能負擔每月開銷，並讓銷售量維持高檔。