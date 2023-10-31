快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

X估值腰斬 只剩馬斯克一年前買價的一半不到

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
前名推特的X，估價現在不到馬斯克買價的一半。 美聯社
前名推特的X，估價現在不到馬斯克買價的一半。 美聯社

彭博資訊引述未具名知情人士報導，前身為推特X，現在的價值不到馬斯克一年前買下時的一半。

消息人士說，X最近要配發給員工限制型股票單位（RSU）時，被估定的價值是190億美元，相當約每股45美元；而一年前，馬斯克買下推特時的價錢是440億美元。

馬斯克收購推特後，大多數的原推特員工不是被資遣就是辭職。馬斯克後來又將推特改名X，變更部分內容規則，廣告營收流失逾半。

財星雜誌稍早也引述X內部通知，報導X這個最新估值。

馬斯克接掌這個平台之後，X的財務狀況就欠佳，收購時合計債務、股票，估值440億美元。馬斯克出手收購後，公司負債130億美元。接著一連串的不按牌理出牌的改變，導致廣告主出走，營收大減60%。根據彭博資訊之前的計算，X每年必須為債務支付的利息約12億美元。

馬斯克對於X的規畫，是要由廣告轉向付費訂閱。然而彭博估計，到目前為止，X只說服了不到1%的用戶付費升級到高階服務，而這換算成一年的訂閱營收不到1.2億美元。

馬斯克一直宣揚要將X轉化萬能App，可透過購物、支付等功能賺到錢。本月稍早公司推出視訊和語音通話功能，另外也開發了一個僱傭服務測試版，且宣布計劃成為新聞發送平台。據了解，馬斯克對X員工說，公司要與Google的YouTube、微軟的LinkedIn和Cision的PR Newswire等平台競爭。X執行長雅卡理諾本月也與銀行業者接洽，向他們提出X的金融業務規畫。

馬斯克曾經暗示有意讓X掛牌上市，彭博說，以目前公司估值直線下降的狀況，要上市可能變得困難。

馬斯克 X 推特

延伸閱讀

比亞迪隨時超車 特斯拉未來1、2年根本大災難？陸行之：馬斯克有這優勢

雞不可失？馬斯克放話維基百科改名「雞基百科」就捐10億美元

馬斯克警告 當前衝突恐引發第三次世界大戰

特斯拉「當精品賣」不該降價？網笑了：那大概已經倒閉

相關新聞

英特爾傳成功搶單Nvidia！韓媒：南韓Naver的AI伺服器改用英特爾CPU

南韓媒體報導，南韓入口網站巨擘Naver旗下Naver Place地圖服務的人工智慧（AI）伺服器供應商，已從輝達（Nv...

日本經濟再起 3／直擊赴日購屋爆熱 日圓貶、兩岸關係不佳 有錢人想法不同了

日圓狂貶，國人不只赴日旅遊持續暴增，最近也出現新一波日本置產熱潮。剛過去的周末一早，一場在台北喜來登飯店舉行的日本購屋說明會，雖是介紹較少人關注的京都物件，但仍吸引了一百多位民眾到場。

日本經濟再起 2／日股驚天一漲 竟是國際資金操盤結果 日股、日圓現在還可跟？

日經指數自今年初2萬5千多點起漲，7月達到33年新高的33,753點以來，雖然近日受以巴再衝突影響，但仍站在三萬多點之上。

日本經濟再起 1／終結失落30年 日本這次復甦真的不一樣？

曾經失落30年的日本，現在迎來絕佳良機，國際貨幣基金組織（IMF）日前上調日本今年經濟成長率至2%，遠高於台灣的0.8%，不止經濟可能「超台趕韓」，今年以來日股還屢創新高，吸引投資人目光，就連股神巴菲特都捨下台積電（2330）改抱日股。振衰起敝中的日本經濟，有機會走向復興的30年嗎？

日圓貶幅擴大 因日銀對殖利率控管只有微調

日銀（央行）今天宣布調整殖利率曲線控管（YCC）政策，微幅鬆綁對長債殖利率的控管，也就是允許長債的殖利率能夠高一些，同時...

臉書IG歐洲11月推付費零廣告 恐掀隱私權法律戰

美國科技公司Meta今天說，歐洲臉書和IG用戶11月起將能付費訂購無廣告版本，不會被定向廣告追蹤。然而維護隱私權人士先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。