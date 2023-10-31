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為何美股大漲費半卻獨跌1%？安森美展望差 股價狂瀉22%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
安森美執行長Hassane El-Khoury。圖／安森美提供
安森美執行長Hassane El-Khoury。圖／安森美提供

儘管美股三大指數收盤勁揚超過1%，但費半指數大跌1.3%，主要受安森美（ON Semi）公布的第4季財測令市場失望、股價大跌近22%拖累。

安森美是全球車用SiC（CMOS影像感測器）暨功率半導體大廠，該公司執行長把本季展望疲弱歸咎於一家北美汽車產業的客戶。

安森美30日公布，預估本季每股盈餘1.13美元至1.27美元，低於分析師預期的1.36美元；預估本季營收19.5億美元至20.5億美元，也低於市場預期的21.8億美元。

消息拖累安森美股價30日重挫21.77%至每股65.34美元，創三年半來最大跌幅,。這也拖累費半指數收黑，有別於其他多數科技大公司一甩上周陰霾反彈走高的情勢。

安森美執行長伊爾霍利（Hassane El-Khoury）周一接受彭博電視訪問時表示：「一家客戶的個別異常值」拖累了展望，他不願具體指明是哪一家公司，但表示是「北美一家汽車OEM廠」，「我不會具體談論客戶」。

對此，市場上有人懷疑安森美所指的北美汽車廠是特斯拉。Truist分析師William Stein表示，特斯拉「強烈」被懷疑是安森美把第4季財測令人失望的發展所歸咎的北美車廠。

根據彭博資訊彙編的供應鏈資料，特斯拉是安森美的客戶之一。

特斯拉股價同日重挫4.8%至每股197.36美元。路透稍早報導，特斯拉的電池供應商Panasonic表示，上季削減了電動車電池產量，這加深投資人對全球電動車銷售趨緩的疑慮。

伊爾霍利明白安森美股價當日大跌的情況，但表示投資人只是「暫時短暫的反應」，「這並非是反映我們長期業務展望的反應。我們將撐過去的」。

安森美製造基本的類比半導體與碳化矽晶片（SiC），後者用於電池和電源管理技術，並且用於電動車。SiC可讓電力更迅速進入電動車電池中，縮短充電時間。

值得注意的是，伊爾霍利表示美國聯合汽車工會（UAW）對底特律三大車廠發動的罷工，並非是安森美展望疲軟的因素，「我們未見到直接影響。不是什麼大事。沒有明確的影響是我們可指出的。」他說，如果罷工事件產生任何影響，會是在未來幾季顯現。

不過對於安森美這些供應商而言，近日的好消息是，三大車廠過去一周已與工會達成暫時性的協議。

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