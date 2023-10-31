特斯拉股價大跌5% 因Panasonic示警電池產量減少

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周一大跌約5%，因為它的重要電池供應商Panasonic表示，上季削減了電動車電池產量，加深投資人對全球電動車銷售趨緩的疑慮。

Panasonic說，上季（7～9月）北美地區高階電動車銷售減緩，公司的生產因而受到負面影響。Panasonic這樣的說法，呼應了特斯拉執行長馬斯克本月稍早的說法，他當時提到，利率會維持更高更久的現實情況，將損及汽車需求。

Oanda資深市場分析師Edward Moya指出：「Panasonic對於特斯拉Model S與Model X需求轉弱的示警，令許多投資人擔心全球經濟前景將比原先認為的更糟」。

周一稍早，通用汽車（General Motors）繼福特汽車（Ford Motor）與克萊斯勒所擁有的Stellantis之後，與美國聯合汽車工會（UAW）達成初步協議，汽車工人的罷工可望結束。

路透報導，UAW的罷工行動被認為對特斯拉有利，然而自從傳統汽車廠工人罷工以來，特斯拉的股價已經挫跌34%，表現得比福特的30%和通用的33%更差；Stellantis則是上漲了33%。

特斯拉投資人Gary Black將特斯拉股價下滑歸咎晶片製造商安森美（Onsemi）淒慘的財測。Gary Black周一在社群媒體X上貼文寫道：「安森美的車廠客戶，但全球電動車市占逾50%，包括五大中國電動車廠的其中四家。」

安森美執行長El-Khoury說，公司的主要歐洲客戶正在忙著打庫存，他特別點出，安森美看到「高利率之下，汽車需庫日益增的風險」。

路透分析，市場需求減弱將對特斯拉毛利造成壓力。特斯拉不斷調降售價，已經讓上季毛利率由去年同期的25.1%下降到17.9%。特斯拉砍價在中國等關鍵市場掀起價格戰。

根據LSEG的數據，特斯拉目前交易價格在12月個預估本益比56倍，福特和通用汽車則分別是5.6倍和4.1倍。