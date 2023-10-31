市場押注亞洲央行重啟升息

市場預期，亞洲央行在未來六個月內將升息，原因是美元走強與油價上漲，使得從澳洲、印尼到南韓等國邁向貨幣緊縮道路。分析師認為，台灣央行在明年大選後也有升息的可能性。

彭博資訊報導，根據市場隱含政策利率，交易人士預期中國大陸以外的亞太地區在未來六個月內平均升息13個基點。相較下，市場押注除亞洲外的已開發市場將維持利率不變，至於歐洲、中東和非洲以及拉丁美洲則將大幅降息。

印尼和菲律賓央行近幾周已陸續升息，且暗示可能繼續緊縮。包括印度在內的其他亞洲央行目前則選擇耗費外匯存底，但經濟學家質疑他們能撐多久。

星展銀行高級經濟學家拉奧表示，本幣走貶和通膨復熾的「雙重打擊」，可能導致亞洲一些央行重新緊縮貨幣政策。她說，持續且大幅度的貶值壓力，可能促使央行恢復升息。

根據彭博資訊的數據，亞太央行今年迄今升息幅度遠不如已開發國家。滙豐首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，美國與亞洲的利差「為美元提供了額外助力」，「雖然許多因素影響匯率，但利差仍是最重要的因素，任何擔心匯率進一步波動的央行官員，都會認真考慮本地利率是否偏離美國太多。」他表示：「聯準會（Fed）進一步行動，或市場利率再次飆升，都可能促使從南韓到印度的央行再次緊縮政策…或至少會讓中國和越南等地的進一步寬鬆計畫更棘手」。 圖／經濟日報提供

至於台灣，經濟學家預期如果高昂的油價導致通膨遠高於其展望，央行可能會進一步升息。野村控股經濟學家朴正宇（音譯）表示：「這可能發生在2024年之後。如果通膨依然遠高於台灣央行的2%目標，而且全球金融環境進一步緊縮，預期台灣央行會恢復升息周期，將政策利率從當前的1.875%調高至2.125%。」

彭博資訊預測，澳洲央行11月7日可能升息1碼，印尼央行在10月下旬意外升息1碼後，不排除臨時加開政策會議宣布升息，儘管可能性很小；日銀則可能在明年4月前緊縮政策。馬元近期貶至1998年來低點，讓馬來西亞央行面臨升息壓力；菲律賓央行在10月下旬升息後，已表明不排除進一步升息，南韓也有升息可能。