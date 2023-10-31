特斯拉供應商Panasonic 30日表示，已在上季減產車用電池，並將電池部門的全年獲利預測下修15%，凸顯全球電動車銷售正在放緩。

路透報導，Panasonic發布的電池部門展望不太樂觀，之前已有汽車製造商和供應商提出類似警告，原因是歐洲和中國大陸等主要經濟體成長較疲弱。

供應車用電池給特斯拉和其他車廠的Panasonic能源部門，全年獲利預測從1,350億日圓下修至1,150億日圓（7.69億美元）。

Panasonic在官網公布資料說，截至9月底的上季已調整日本的車用電池產量，較前一季減少60%，以滿足「適當的庫存水準，因應迅速下滑的需求」，且這些工廠短期不會回到產能滿載的情況。

該公司也說，日本的車用電池產量受北美高階電動車需求放緩拖累，還提到美國通膨削減法（IRA）已刺激消費者的需求變化，改買8萬美元以下的特斯拉車款，因這些車符合IRA減稅條件，但這也傷害Panasonic上季的獲利能力。

不過，該公司仍打算維持量產新款4680電池的計畫，同時與馬自達、速霸陸等車廠洽談供應電池一事。該公司目標是到2031年3月時，將電池產能增加到原有的四倍，達到200 GWh。

儘管Panasonic今年4~9月的上半年度，淨利大增169%，達到破紀錄的2,880億日圓，營業利益也增加29%，攀抵1,928億美元，但Panasonic仍把全集團今年度的營業利益下修至4,000億日圓（27億美元），低於分析師預期的4,140億日圓。

此外，南韓電池能源巨頭LG新能源正全力提高全球十座工廠的電動車電池產能，試圖消化持續增加的積壓訂單。LG新能源正和德國工業集團西門子（Siemens）合作，引進人工智慧（AI）輔助的品管措施，以確保所有工廠穩定運轉。

南韓電池製造商LG新能源上季獲利亮眼，但示警明年銷售將降溫，因車貸成本高漲和部分地區綠能轉型的步伐減緩，衝擊電動車買氣，加入特斯拉執行長馬斯克看壞需求前景的行列。