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G7外長會議 日盼討論中國問題

聯合報／ 國際中心／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長會議十一月七日及八日將在日本舉行，面對歐美各國強化參與中東情勢，日本政府有意在外長會議確認面對中國軍事威嚇的合作，避免歐美各國轉移關注力。

日本時事通信社報導，受到中東情勢惡化影響，預料這場G7外交部長會議將花許多時間討論巴勒斯坦問題，而面對中國軍事威嚇，日本政府作為G7在亞洲唯一成員國，將訴求印度太平洋地區的現狀，希望跟其他成員國確認合作。

日本外務大臣上川陽子廿七日在記者會談到G7外長會議時說，希望針對巴勒斯坦情勢進行深入討論，「也希望就烏克蘭及印度太平洋深化討論」。

前一次的G7外長會議九月在美國舉行，當時由剛上任外務大臣的上川擔任主席，在主席聲明中表明對中國在東海及南海動向的「憂慮」，並載明「強烈反對任何藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。

面對十一月將在東京召開的外長會議，基於中國在南海與東南亞各國間的對立，日本外務省希望「除了烏克蘭問題外，也能將中國問題作為討論重點」。

不過，隨著以巴衝突爆發，國際局勢突然發生劇烈變化，G7成員國除了日本外，各國因為有國民遭到綁架或下落不明而強化對中東參與。預料這次將在東京舉行的G7外長會議上，各國將對如何平息巴勒斯坦情勢及有關加薩走廊人道支援進行討論。

重視G7團結的日本也被迫對中東情勢進行因應，上川十月廿一日突然赴埃及出席有關巴勒斯坦情勢的國際會議，並預計十一月二日起訪問以色列及約旦。

日本政府想避免一旦中東混亂情勢時間拉長，發生歐美各國將其注意力從印度太平洋轉移的情況。日本政府相關人士表示，由於這次G7外長會議在日本舉行，雖然中東也很重要，但展現勿忘印太的態度也很重要。

日本 G7 中東

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