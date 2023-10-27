聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股早盤／業績報喜！英特爾飆漲11% 帶動那指反彈0.8%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在亞馬遜、英特爾股價大漲的帶動下，那指27日早盤收復本周部分失地。路透
在亞馬遜、英特爾股價大漲的帶動下，那指27日早盤收復本周部分失地。路透

電商巨頭亞馬遜、英特爾等上季業績優於預期，使近日跌深的那斯達克綜合指數收復部分失地，早盤大漲近0.8%。

道瓊工業指數開盤平盤波動，隨後跌幅加深下挫0.2%；標普500指數漲0.2%，報4,147點；那斯達克指數則漲近0.8%、費城半導體指數漲1.5%、台積電ADR跌0.8%。

亞馬遜上季營收和獲利均優於市場預期，早盤股價勁升逾7%；英特爾上季財報報喜，且在削減成本方面取得進展，早盤股價應聲飆升11%，這兩檔股票的優異表現，拉抬科技股同步上攻，微軟股價漲近1.5%。

然而，福特汽車在美國聯合汽車工會（UAW）的罷工疑慮下，撤回全年財測，引發股價重挫近8%。

美股本周大跌，道瓊工業指數和標普500指數本周至今各跌1%和2%，那斯達克指數跌3%。

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）美國總體經濟主管梅斯金說，美股可能進一步下挫，而非在年底前會上漲。她說「我們其實對美股稍微沒這麼樂觀」，預計標普500指數到年底前跌至約4,000點。

經濟數據方面，美國9月個人消費支出（PCE）強勁，整體及核心通膨率月升幅比8月稍高，顯示消費良好，而潛在通膨壓力溫和升高，預料聯準會（Fed）下月初將再度暫停升息。

美國9月PCE指數比8月增加0.7%，高於預估的0.5%，也高於8月的0.4%。至於評估通膨狀況的整體PCE平減指數月升0.4%，高於預估的0.3%。

指數 美國 通膨 美股

延伸閱讀

台股小漲週線連2黑 法人：全球政經變化波及

AI 族群反彈 台股上漲60點收16,134點

大盤今漲到哪會有反彈行情？分析師預估：若站上16,202點 下周應不錯

英特爾財報／本季營收展望樂觀！PC晶片復甦強化獲利

相關新聞

美個人消費支出強勁 顯示經濟持續熱絡

美國9月個人消費支出（PCE）強勁，顯示經濟持續熱絡；但整體及核心通膨率雙雙回升，尤其是核心通膨率更比8月明顯上升，顯示...

美股早盤／業績報喜！英特爾飆漲11% 帶動那指反彈0.8%

電商巨頭亞馬遜、英特爾等上季業績優於預期，使近日跌深的那斯達克綜合指數收復部分失地，早盤大漲近0.8%。

美國第3季經濟成長近5% 葉倫：經濟將軟著陸

美國財政部長葉倫26日表示，美國經濟仍無衰退跡象，將能達成軟著陸，而最近長債殖利率暴漲是在反映經濟強勁，而非政府舉債激增...

亞馬遜上季淨利增逾二倍

電商巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收與獲利都優於市場預期，雲端事業營收與獲利、及廣告營收全都高於預期，且看好年底購物旺...

黃金今年來漲贏美股

由於持續中的以巴衝突激發投資人避險情緒，國際金價10月來續漲，今年來表現已超越美股標普500指數。

罷工效應 福特估損失13億美元

福特汽車（Ford）第3季轉虧為盈，但撤回全年財測，原因是美國聯合汽車工會（UAW）的罷工行動導致前景不明，相關損失估達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。