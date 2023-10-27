油價下跌「維持近期震盪走勢」 黃金小漲

國際油價周四下跌，彭博資訊說，因為金融市場整體下跌，且實物價格走軟，抵消了以色列計畫對加薩發動地面戰引發的上漲。黃金小幅收漲，盤中一度上漲0.7%後回吐部分漲幅，主要是美國經濟成長數據優於預期，削弱了以哈衝突引發的避險需求。

路透則是分析，市場對於中東衝突擴大的擔憂有所緩解，同時美國需求出現減弱跡象，使得油價兩大指標都挫跌超過2美元。

布蘭特原油期貨周四結算報價收在每桶87.93美元，下跌2.20美元或2.44%。周三，布蘭特原油期貨結算價上漲近2%。美國西德州原油期貨收在每桶83.21美元，下跌2.18美元，跌幅2.55%。過去兩周油價經常在逾2美元的價格區間波動。

道明證券大宗商品策略師Dan Ghali表示，「動盪的價格走勢」繼續，讓追隨演算法趨勢的交易員左右為難。另外，低硫原油價格本周重挫，削弱了外界對供應緊張的擔憂程度，如此情緒表現在即期價差大幅走軟。周四股市也走低，美元走強，使得以美元計價的大宗商品吸引力下降。

最近一周美國原油庫存增加，代表了需求減弱。美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，上周美國原油庫存增加140萬桶，達到4.211億桶，遠超出路透訪調分析師所預期的增加24萬桶。

黃金價格方面，金價周四盤中曾大漲0.7%，後來漲幅縮小。因為美國經濟成長數據強勁，打壓了中東衝突引發的避險需求。 紐約金市截至美東時間下午4:06，黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1984.91美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya指出，新公布的數據「描繪出美國經濟非常強勁的景象」，支持了美國聯準會（Fed）可能需要進一步升息的預期，這對黃金是利空。不過他說：「我很意外沒有看到黃金價格大幅下跌。我認為，人們已經意識到地緣政治風險不會很快消失」。

過去兩周，由於投資人為以哈衝突避險，黃金已累計上漲9%。但利率上升的前景揮之不去，壓抑了非孳息黃金的上漲空間。