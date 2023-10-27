亞馬遜財報／AWS成長回穩 看好年底購物季前景 股價盤後大漲5%

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）上季營收與獲利都優於市場預期，雲端事業營收與獲利、及廣告營收全都高於預期，且看好年底購物旺季展望，激勵股價盤後大漲逾5%。

亞馬遜第3季淨利比去年同期暴增245%至99億美元，營業利益年比飆曾348%致112億美元，營收年增13%到1,431億美元，優於市場預期。

亞馬遜雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）上季營收成長12%到231億美元，也高於分析師預期，且是近兩年來首見季增，營業利益率為去年第1季以來最高。執行長傑西表示，該部門表現正在回穩，與客戶簽了好幾項本月生效的新協議，生成式人工智慧（AI）需求也有望推升該部門未來的營運。

傑西坦承，一些公司仍尋求縮減租賃運算能力與軟體的成本，阻礙了AWS的成長，但許多客戶都正轉向亞馬遜的伺服器經營新專案。他提出亞馬遜的目標是成為生成式AI大咖，認為這項技術代表AWS未來幾年「數百億美元」的潛在營收。

亞馬遜上季廣告營收為121億美元，第三方賣家營收343億美元，也都高於分析師預期。

展望關鍵年底購物季的第4季，亞馬遜表示，受最近行銷造勢、送貨速度加快以及雲端運算部門前景趨穩的影響，營收有望增長，預測營收將介於1,600億~1,670億美元。相較下，分析師預期為1,666.2億美元，處於亞馬遜預測區間的高端。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基指出，整體而言，亞馬遜見到美妝和保健等領域的銷售需求強勁，可裁量支出則下滑，「我們仍看到消費者對價格維持審慎，依然精打細算」。

Insider Intelligence分析師史塔姆博指出，隨著亞馬遜今年開始大幅削減成本，聚焦關鍵成長領域，這家零售巨頭去年的增長放緩似乎已是過去式。