歐天然氣價格上限 擬延長

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

歐盟正在考慮是否延長2月推出的緊急天然氣價格上限，因為擔心中東衝突和波羅的海輸氣管遭到破壞，可能會在今年冬季再度推高價格。

英國金融時報（FT）引述指出，歐盟執委會上周末向歐盟27個成員國外交官提出的報告表示，天然氣價格上限措施實施以來，「沒有跡象顯示有任何負面影響」，要求延長這項單獨緊急立法。目前天然氣價格比去年低了近 90%。

2月時，德國與奧地利最初反對實施天然氣上限，擔心會扭曲市場並加劇供應緊縮，歐盟成員國激烈討論數周後定案推出。但執委員會的報告指出，這項上限並未影響歐盟的天然氣進口。

歐盟資深外交官員和官員向FT表示，儘管能源價格下跌且歐盟天然氣儲存量創新高，今冬的天然氣供應仍可能受到以色列與哈馬斯戰爭、以及天然氣基礎設施可能遭破壞的影響，「我們不知道今年會發生什麼。 我們面臨以色列的情況，我們不知道這將如何影響來自中東的進口。」

歐盟官員也說，另一個疑慮是本月稍早一條波羅的海的天然氣管線遭破壞，「最好有一份保險」。

俄羅斯去年入侵烏克蘭後切斷了對歐洲的天然氣供應，導致歐盟陷入嚴重能源危機。

歐盟 中東 以色列

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