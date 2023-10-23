美電動車業 衝擊一波波

美國的電動車轉型努力已遭受車貸成本飆高衝擊，如今隨著美國2024年總統大選逼近，又遭遇政壇對政府是否該補貼電動車、對就業衝擊等兩極的政治爭論，可能進一步拖累電動車需求。

華爾街日報（WSJ）報導，在利率上升之際，車貸成本升高，對今年的潛在買家來說，原就不便宜的電動車變得更貴。

然而，現在反「覺醒」的浪潮和政治大咖，日益把持有電動車視為一種政治箭靶。民主黨籍的總統拜登以製造補貼、擴大稅務抵減、對充電站撥款等支持電動車轉型的措施，正受共和黨對手攻擊。前副總統潘斯在第二次共和黨初選辯論上說，拜登的措施讓美國燃油車和汽車製造走向末路。初選出線呼聲很高的前總統川普也為反電動車浪潮火上澆油。

聯合汽車工會（UAW）對美國三大車廠所發動的罷工遲未落幕，也激化了電動車造成失業疑慮。Strategic Vision公司總裁愛德華說，根據針對美國新車主的調查，每七名電動車主中，民主黨人占五人，共和黨人只占兩人；民主黨人在購車時優先考量「環境友善」，共和黨人較重視車輛性能和尊榮感等面向。