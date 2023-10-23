德儀恐下修明年財測

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）本周將公布上季財報，分析師預期德儀上季獲利可能下滑27%，為連四季萎縮，甚至可能調降明年財測。

德儀預定24日公布第3季財報，Oppenheimer分析師指出，該公司管理階層正優先強調產能投資，犧牲短期利潤，以鞏固在美國類比晶片銷售的長期領導地位。

不過，伯恩斯坦（Bernstein）分析師雷斯根（Stacy Rasgon）認為，華爾街分析師都忽略了即使需求不足以讓工廠產能全開，德儀卻仍積極建置產能的風險，這將對德儀未來的毛利率造成負面影響，「我們正處於多年投資循環的開端，在（德儀）付諸實行之際，可能引起業績不如預期的趨勢」。

雷斯根說，他對德儀第4季業績的預估面臨戰術風險，「如今，（德儀）可能重新設定2024年的財測數字」，而且重設幅度可能不小。

他維持給予德儀股票的「不如大盤」（Underperform）評級，目標價仍為145美元。德儀股價20日收跌2%至147.8美元，今年來跌近9.5%。

風險 業績 大盤

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