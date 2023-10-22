油價勁揚 航空股連跌七周

油價和勞工薪資節節上漲，讓美國航空股遭受重創，股價不只摔至疫情初期的低點，並連續七周下跌，寫下兩年多以來最長跌勢。

布蘭特原油12月期貨20日下挫0.2%，收每桶92.16美元，西德州中級原油12月期貨收每桶88.08美元，但兩大期貨合約周線分別上漲1.4%與2%，反映市場擔憂以色列與哈瑪斯交戰的中東局勢。布蘭特原油已連續兩周走升，價格從6月低點跳漲28%。

航空業對油價飆漲和消費者支出可能趨緩，有重大曝險，導致股價加速拉回。由美國前五大航空公司組成的標普航空股指數上周重挫5.9%，重回2020年7月疫情爆發初期的低點，並為連續第七周走低，是2021年7月以來的最長跌勢。

彭博行業研究分析師佛格森說：「需求反彈似乎正在消退，航空公司壓力龐大。倘若中東問題推升燃油價格，事態會變得更糟。」

達美航空是航空產業中最早公布第3季財報的業者，由於成本提高、飛機票價從疫後高點下滑，達美宣布調降2023年獲利展望。隨後聯合航空、美國航空、阿拉斯加航空也發布類似警告。

與此同時，航空業的勞動成本上升。聯合航空機師最近通過了新合約，未來四年最多將加薪四成，幅度為美國業界最高。達美和美國航空也敲定類似合約。雪上加霜的是，美國民眾動用疫情封城時的超額儲蓄，削弱了消費支出前景。此外，聯準會可能讓利率維持高檔，以及學貸暫緩償還的期限到期，也讓情勢更為惡化。

儘管如此，有跡象顯示部分投資人逢低進場。美國全球航空股ETF（U.S. Global Jets ETF）20日雖然收在52周低點，本月迄今卻有1.04億美元資金流入，可望為17個月來首次出現單月淨流入。另一方面，美國航空和聯合航空18日都湧現大量買權交易，買權在股價上揚時可獲利。