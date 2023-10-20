避險需求推動金價漲至12周高點 油銅都漲

原油周四在經歷又一個動盪的交易日後上漲，對未來幾個月將有更多委內瑞拉原油進入市場的預期，未能緩解對中東衝突將減少供應的疑慮。倫敦銅價周四收漲，盤中波動劇烈。中東地區局勢升溫推動避險需求，黃金價格漲至7月來最高。以下是整理自彭博的商品行情：

貴金屬：金價升至12周高點

中東地區衝突升高的威脅提振避險需求，相較於哈馬斯襲擊以色列前一天的價格，金價已經上漲近8%。與此同時，美國公債殖利率上升抑制了黃金這種無息資產的上行空間。

黃金周四擴大了漲勢，因為Fed主席鮑爾表示，聯準會（Fed）在考慮政策路徑時將「謹慎行事」。他還提到了地緣政治緊張局勢帶來的主要風險，並稱這種風險「相當高」。

截至美東時間下午4:42，黃金現貨上漲1.4%，報每英兩1973.98美元；白銀現貨上漲0.7%，報23.003美元。

油價上漲

WTI在近3美元的區間波動，收於每桶89美元上方。分析師估計，在美國暫時解除對委內瑞拉的一些制裁以換取委國民主選舉後，這個南美國家的日產量將增加20萬桶，增幅約為25%。

11月交割的WTI合約上漲1.05美元，結算價報每桶89.37美元；交易更為活躍的12月合約結算價報每桶88.37美元。 12月交割的布蘭特原油合約上漲88美分，結算價報每桶92.38美元。

儘管如此，交易員仍在評估委內瑞拉的石油增產能在多大程度上以多快的速度增加市場供應，有報導說，OPEC+預計這一事態發展無需其政策發生任何變化。

與以色列-哈馬斯戰爭有關的襲擊報導，包括對美軍駐伊拉克基地的無人機襲擊，也加劇了市場動盪。

油價午後的上漲還受到了更廣泛風險偏好的提振。Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli發在給客戶的報告寫道，金融市場將鮑爾在紐約經濟俱樂部的談話解讀為Fed已經完成升息，這比早先傳達的立場更加鴿派。

銅價收漲

美國上周首次申領失業救濟人數降至1月以來最低水平，表明勞動市場持續保持強勁；投資人也密切關注中國經濟前景，從中尋求需求線索。在中國政府公布優於預期的第3季經濟數據後，瑞銀和摩根大通上調對今明兩年中國經濟

成長的預測。

截至收盤，LME銅期貨上漲0.3%，報每公噸7993美元；LME鎳期貨下跌0.7%，報18520美元；LME錫期貨跌1.3%，報25205美元。