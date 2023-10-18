無畏疫情、戰爭！美股表現完勝美債就怕「此事」攪局

自從2023年3月新冠肺炎疫情在美國爆發以來，美股標普500指數的表現就一直輕易勝過美債表現，儘管期間歷經疫情、俄烏戰爭的衝擊，最近以色列和巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯又開戰，這個大致而言「股強債弱」的趨勢仍延續至今。何以致此？

彭博資訊報導，這股趨勢從17日市況可見一斑。

美國公債17日價格大跌，走勢反向的殖利率竄升。10年期美債殖利率回升到哈瑪斯突襲以色列前夕的水準，儘管發生加薩醫院遭空襲造成重大傷亡的慘劇，從亞洲盤初步反應可知，這並未在美國公債市場掀起一波避險買盤。對照下，在美債價格重挫的同時，美股17日全天在小漲與小跌之間拉鋸，

為什麼股市投資人較淡定？大致可歸納出下列幾個因素：

經濟續強支撐消費者支出

最接近的原因之一是，17日公布的美國零售銷售報告出奇的強，核心零售銷售月增0.6%，增幅大幅超越市場預期的0.1%。由此可見，美國消費者手上的超額儲蓄比想像多。這實在令人難以置信，畢竟「剔除餐廳的可自由裁量零售支出」（疫情期間新增的項目）如今已重返2021年3月水準，當時美國祭出最後一波「直升機撒錢」。

最新零售銷售數字這麼強，再度燃起聯準會（Fed）可能必須進一步升息的疑慮，美國公債市債因此再度嚇暈了。這正是美債殖利率升勢再起的主要原因。

然而，為什麼美國股市比美債市場相對鎮定，尤其在殖利率猛升提升美債投資吸引力，使美股喪失昔日「（除美股外）別無選擇」（TINA）優勢的時刻？

互動經紀公司首席策略師索斯尼克一言蔽之：「TINA說法傳聞多年，但現在真的有替代選擇了，那就是5%的利率，而且零風險。那表示所有的資產價格都必須重估。」

為什麼面對如此強大的競爭對手與美股競逐資金，美股仍顯得處變不驚？

七大巨頭撐起美股 粉飾太平

經濟學家暨紐約Life Investments首席投資組合策略師葛文指出，光看美股主要指數，可能誤導人、粉飾太平。她指出，這跟今年美股表現「頭重腳輕」大有關係。

葛文說：「股市若扣掉『七大巨頭股』，漲幅就被壓扁，變得小跌了。我們已見到盈餘預測遭到下修，尤其是景氣循環股。所以，市場存在不確定性，也認清即將面對的風險。而且，通常要等到經濟已經陷入衰退，股海才會為之翻攪。」

就怕經濟衰退 但至今無影讓投資人壯膽

一般而言，股市預測麻煩將至的本事不強，往往要到衰退已經展開，股市才會觸底（這也是反駁美股目前正處於牛市的最強論點之一）。不過，股市價位反映、或預料復甦將至的紀錄，倒是相當良好，通常股價會早一步在經濟好轉前就上漲。這種特色為美股持續上漲推波助瀾。葛文認為，除非勞動市場開始出現惡化的徵候，否則美股可望續強。

Fed官員合唱鴿調增強信心

過去一周來，Fed官員齊唱「鴿」調，也協助美股避開一陣巨大賣壓。UB Bank財富管理投資策略師海林說，Fed官員最近釋出一個明確的訊息，即美債殖利率走高正代替Fed收緊金融情勢，言下之意是沒必要再進一步提高短期利率，也暗示「朝最終轉向降息或許更近一步」。他預測Fed可能在2024年底或2025年反手降息。

如此看Fed政策展望或許是危險的賭注，但至少到目前為止，股市投資人仍樂於接受。