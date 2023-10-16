精品業砸大錢在美展店

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

精品業者正花大錢在美國租賃不動產，開設更多實體店面，進一步證明消費者在買精品時，仍喜歡在店內購物。

華爾街日報（WSH）報導，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）正在在麥迪遜大道再開一間新店，香奈兒（Chanel）位於比佛利山莊的旗艦店面積翻倍至3萬平方英尺後，近期又重新開幕。古馳（Gucci）正擴大全美布局，如今在德州有八個據點，在底特律市中心也有間精品門市。

近來歐洲和其他高檔品牌已積極在美國展店，租賃更大的空間，並且提供更多餐飲。仲量聯行（JLL）數據顯示，精品業者過去一年在美國承租65萬平方英尺的新空間，多於一年前的約25萬平方英尺。

仲量聯行零售研究主管亞諾庫特說，新冠疫情後的強勁銷售，令精品業者體會到實體店面的重要性，因而開設更多店面，「精品是銷量最早恢復到疫前水準的類別之一。為了持續成長和擴張，不動產是他們策略的重要一環」。

面對高通膨、高利率，富裕的美國人仍持續消費，使精品業者繳出最亮眼的成績。仲量聯行報告引述Statista數據指出，今年美國精品零售銷售料將比去年增加近9%至756.8億美元。

相較下，透過電商銷售的精品比率較小，因為富裕顧客通常不會沒試戴就購買每只15,000美元的手錶。高檔品牌也需更多空間陳列與日俱增的系列商品。

因此，精品門市的規模不斷擴大。仲量聯行的數據指出，零售商過去一年來的平均租賃空間是5,000平方英尺以上，比一年前擴大28%。

美國 品牌 華爾街日報

延伸閱讀

新北明年最低生活費調幅創新高 中低收入戶數反降

政院通過REIT採雙軌制 不得投資住宅否重罰1500萬

經典不動產今捐贈竹市2百萬復康巴士 善舉發揮愛心

楊金龍：房價漲幅下降 是央行五波房市管制政策的目標

相關新聞

美經濟軟著陸 機率升高

美國經濟意外堅韌，使軟著陸的機率升高，但也使美國利率可能更高、更久，加上美元強勢，已對其他國家造成威脅。另外，今年夏季以...

美國GPS主宰地位鬆動

美國的全球定位系統（GPS）問世近50年，遲遲未升級，如今中國大陸、俄羅斯、歐盟已開發能提供全球定位服務的替代衛星網路系...

加密幣付款 超跑車廠點頭

在富裕客戶的要求下，超跑車廠法拉利（Ferrari）已開始在美國接受以加密貨幣支付車款，並計劃把這類方案推行到歐洲市場。

以國911事件 威脅全球經濟

以色列遭巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯突襲後，正加強攻擊加薩走廊，即將發動「龐大」的地面攻勢，成為全球經濟面臨的最新威脅。彭博資...

油市供應可能更緊繃

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和以色列之間的戰爭，已形成去年俄烏戰爭開打以來，國際油市遭遇的最大地緣政治風險之一。...

鋼廠淨零轉型 進度緩慢

全球車廠和鋼鐵廠正在締結綠色鋼鐵採購合約，並用來宣傳自己的環保成就。但問題是，這些環保鋼材的鍛造過程仍使用化石燃料，且無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。