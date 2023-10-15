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綠能三科技 催動創新潮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

國際能源署（IEA）日前發布第二份「淨零路徑報告」指出，電動車電池、太陽能光電模組、風力發電機急劇成長，代表性堪比過去幾項重大的破壞性創新技術。

這份報告拿這三項技術對照以往的三個重大的量產技術，分別是第二次世界大戰時美國生產的飛機，1910~1920年的福特Model T汽車，與1970~1980年的燃氣渦輪機，報告用兩項因素做對比，一是各項科技在關鍵十年的平均使用年增率，二是在這十年間的每年成本減幅，結果雖然複雜，但相當有啟發性。

舉例而言，電動車電池與史上成長最快的類似科技二戰時期的美國飛機，相較之下毫不遜色。太陽能模組在2010~2020年間的成長率，高過1970年代燃氣渦輪機，但低於1910年代的Model T銷售。在岸風電的增幅與燃氣渦輪機略同，而離岸風電的增速則略高一些。

然而，以成本降幅來看，電池和太陽能明顯贏過以往的三大創新，電池成本在過去十年每年平均減少近20%，太陽能成本減幅則緊追在後。相形之下，美國飛機成本每年降幅接近15%，速度追不上太陽能或電動車電池；而Model T的成本在1910~1920年，每年約降低10%。另外，風電技術的成本減幅，則與舊式燃氣渦輪機相近。

這樣的比較，對於推動溫室氣體淨零排放帶來挑戰與警告。挑戰在於要繼續創新，同時要降低太陽能和電池成本，並達成更高的年增使用率。IEA數據分界線，實際上有利電池和太陽能，據彭博新能源財經（BloombergNEF）市場展望，2020年到今年為止，兩者將分別平均年增72%與39%。但風電表現相形疲弱，複合成長率只有3%，2022年的成長率更低於此前一年。

另外，以IEA的說法，警告在於「仍有許多待加強之事」，部分原因是現有能源系統相當耐用，汽車的使用壽命超過十年，火力發電廠的壽命為30到50年。

成長率 美國 福特

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